Kolumna Bojana Budje: Na zdravje!

Vinoljubi te dni praznujejo. Ali praznujemo. Ker je pojutrišnjem, enajstega enajstega, svetega Martina dan. Ko mošt uradno postane vino. Nekateri vaški posebneži so iz štirih enic sestavljenemu datumu hudo domiselno dodali, da se prava martinovanja tisti dan začenjajo ob natanko enajsti uri in enajst minut.

Kaj pomeni in predstavlja pričujoči preblisk, vedo le oni. Enice so jim preprosto všeč. Bržkone še iz šolskih časov. Je pa pri roki še ena zanimiva razlaga. Numerologija pravi, da so podvojene enice število norcev. A le kaj drugega je praznik vina?! V svojem sklepnem dejanju ima dokazano – stopetodstotno se bo to potrdilo te dni – opraviti z norci. IQ bo merjen s promili.

Žal tudi za volanom. Pa četudi je prepoved pijanske vožnje v Sloveniji tako rekoč enajsta božja zapoved, po teži primerljiva vsaj z deveto, ki omenja pregreho s svojega bližnjega ženo. Le da kršitelje enajste zapovedi ob pokori čakajo še položnica in pike, ki pa z Mercatorjevimi ali Petrolovimi točkami zvestobe nimajo veliko skupnega.

Martinovo je prvi primer brezpogojne sosedske složnosti, ki ga nismo prekršili še do danes.

Zgolj to, da darilo sledi, ko je kvota izpolnjena. Statistika bo znana v torek. Kajti policijske frulice te dni neutrudno piskajo. Resnici na ljubo, obdarovani bodo tudi tisti, ki jim bo alkotest pokazal stoodstotno treznost. Prejeli bodo kupone za žrebanje vstopnic, s katerimi bodo lahko spremljali, kako pihajo policisti.

In to v trobila policijskega orkestra na njihovem skorajšnjem koncertu. Tovrstne kulture žejni lahko le še jutri in pojutrišnjem molijo, da jih med vožnjo ustavi koncertni policijski loparček. Nakar bodo pri policistih ponovno na voljo le še položnice, pike in čuza.

Ima pa dan sv. Martina še eno pomenljivo razsežnost. Kajti 11. november po Evropi praznujejo zelo različno. Nekateri s kresovi, drugi s petjem, peko sladkarij, tretji z zakoli prašičev, da ne naštevam naprej. Le Slovenci smo skupaj s Hrvati brez ene same vroče besede ali celo prepira začuda docela složno določili, da je Martin tisti, ki že stoletja iz mošta dela vino.

Zna celo biti, da je bil to prvi primer brezpogojne sosedske složnosti, ki ga nismo prekršili še do danes. In tudi pojutrišnjem, na 11. 11. dan, ko je bil davnega leta 397 pokopan svetnik Martin de Tours, bo zagotovo tako. Na zdravje!