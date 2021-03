Kolumna Bojana Budje: Leto slabega sna

Danes je enakonočje, učeno ekvinokcij imenovano. Torej čas, ko sta dan in noč približno enako dolga prav po vsem svetu, ko ekvatorialna ravnina zaide čez sončevo središče. Nepreklicno smo stopili v pomlad. In prav vsak petek pred pomladanskim enakonočjem obeležujemo svetovni dan spanja. Včeraj smo ga že štirinajstič. Tokrat z geslom Urejeno spanje za zdravo prihodnost. Pa smo tam. V epidemioloških in političnih razmerah, ko lahko o zdravem in urejenem spanju zgolj sanjamo. Kajpak le peščica njih, ostali smo pretežno stresno budni.



Sivobradatega Kreka Nacionalni inštitut za javno zdravje je lani izvedel raziskavo, ki dokazuje, da v deželici pod Alpami dovolj dolgo in dobro spi le 33 odstotkov moških in 37 odstotkov žensk med 18. in 74. letom starosti. Halo?! A še hujši je podatek, da je mladih z vsaj približno dobrim spancem zgolj petina. Celodnevna buljenja v računalniške ekrane med šolanjem na daljavo so prinesla prvi izmerljivi rezultat. Ki je katastrofičen. Podobno je pokazala raziskava o spanju slovenskih študentov v času epidemije covida-19, ki so se jim dodatno pridružili še stresni, depresivni in anksiozni simptomi. Časi spokojnih noči, upodobljenih v kakem trdno spečem kralju Matjažu z brado, ovito okoli kamnite mize tam pod Peco, v družbi prelestne Alenčice, so nepreklicno mimo. Miren sen je že nekaj časa privilegij. Nepreklicno zdravih in takih s čisto vestjo. Kar sta prva pogoja za nemoteno spanje. Toda, a je sploh kdo, ki je v zadnjem letu mirno in v nizu odsmrčal vsaj nekaj noči? Kajpak brez omamne pomoči maliganov. Naj se javi.



Bojim se, da je v nasprotju z motom letošnjega dneva spanja naša prihodnost nezdrava. Ker pač nimamo urejenega sna. Jemlje nam ga epidemija z vsemi razumnimi in nerazumnimi posledicami, preostanek politiki. Vsi, brez izjeme. Drži, da je eden prepričljivo prvi, a vsak na svoj način mu sledijo ostali. Desni, levi, srednji, rdeči, beli, črni, modri, zeleni, rumeni, veliki, majhni ... Le zadnji primer. Koliko nespečnosti je denimo povzročilo znamenito revizorsko poročilo računskega sodišča o nabavi zaščitnih mask?! Spali niso ne eni ne drugi, ne preiskovanci ne preiskovalci. Zakaj že? Ker so si ga za svoje potrebe prilastili politiki. Tako kot pač vse v nekoč tako lepi, prijazni, idilični Sloveniji. Žal je poudarek na nekoč.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji