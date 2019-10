Last minute ... 

FOTO: Posušena Mitičeva razkrila kruto realnost svoje preobrazbe

Njena nosečnost je bila najbolj varovana skrivnost, in ko je na instagramu objavila, da je postala mama, je bil marsikdo presenečen. Igralka in komedijantka Ana Maria Mitič je pred dobrim letom postala mamica malemu Levu. Izgubila je vse nosečniške kilograme in je v življenjski formi. Shujševalna kura pa ni prinesla samo prednosti. Posledice izgube teže je delila tudi s svojimi sledilci