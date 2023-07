Poldrugo leto po grozljivem umoru, ko je takrat 80-letni Franc Šterban iz Brestanice s topim delom sekire najmanj 34-krat zamahnil po svoji deset let mlajši zakonski partnerici Anici Hriberšek Šterban in jo ubil, se zadeva bliža sodnemu epilogu. Pravzaprav so tega že v torek pričakovali vsi vpleteni, a je bila zaradi bolezni odsotna ena od prič, ki bi jo zagovornik Peter Prus Pipuš rad znova zaslišal. Predlagal je tudi odreditev izvedenca klinične psihologije, saj je bil doslej v postopku angažiran le izvedenec psihiatrične stroke. Sodišče mu ni ugodilo, saj če bi bilo treba, bi psihiater sam ...