Mehiški milijoni rešujejo slovenski grad

»Marko bi bil danes zelo ponosen in vesel,« je bilo slišati v nedeljo, ko je grad na Mirni na Dolenjskem dobil novega lastnika, bolje rečeno lastnico, ki bo gradu vdihnila življenjsko energijo, da se kot Trnuljčica spet zbudi v novo življenje. Vsem se je smejalo, čeprav je bil deževen dan. Prva sta na lokacijo prišla Kailash Kokopelli in njegova asistentka Luca, za njimi še predstavniki agencij, ki so iskali lastnike. Zatem je na dvorišče pred gradom parkiral Sergej Kerševan z ženo Marijo, onadva sta grad podedovala, počakalo se je še župana Mirne Dušana Skerbiša.Datum predaje ključev novemu lastniku, bolje rečeno ...