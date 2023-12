Poglejte si najbolj odmevne poroke leta, ki se poslavlja

​Anya Taylor-Joy in Malcolm McRae

Zvezdnica serij Kraljičin gambit in Birminghamske tolpe je večno zvestobo obljubila Malcolmu McRaeju, prstana sta si izmenjala v romantičnih Benetkah.

Priča je za časopis ET povedala, da sta ženin in nevesta na jesenski poroki usodni da dahnila 30. 9. ob šestih popolne, nekateri gostje so se z zabave odpravili že ob 11. zvečer, slavje pa je trajala vse do jutra naslednjega dne.

Simone Biles in Jonathan Owens

Simone Biels je uradno gospa Owens. Štirikratna olimpijska prvakinja v ritmični gimnastiki je 22. aprila na instagramu zapisala, da sta si z igralcem ameriškega nogometa v ligi NFL Jonathanom Owensom, obljubila večno zvestobo.

Športnica je zaupala še, da je bila pri izbiri obleke varčna in odgovorna ter je vse za nekaj sto dolarjev kupila v butiku.

Na prvem obredu so bili prisotni samo matičar, fotograf, ženin in nevesta. Je pa temu sledil še en dogodek, na katerem se je zbrala bolj pisana druščina.

Sofia Richie in Elliot Grainge

Po poročanjih več medijev je 24-letna manekenka in najmlajša hči Lionela Richieja aprila zaplula v zakon z britanskim glasbenim direktorjem Elliotom Graingejem. Razkošen obred se je odvijal v hotelu Hotel du Cap-Eden-Roc v mestu Antibes v Franciji.

Vogue je poročal, da je tedaj še zaročenka skupaj z bodočo taščo Caroline Grainge in prijateljico Ali Meller večkrat obiskala Chanelov salon v Parizu, kjer je pomerjala obleko.

Kevin Sussman in Addie Hall

Igralec Kevin Sussman je 20. aprila na instagramu objavil fotografije z velikega dne. 52-letni zvezdnik serije Veliki pokovci je prstan namenil nevesti Addie Hall.

»Sem omenil, da sva se ta konec tedna poročila?« je pripisal ob posnetku, na katerem pozira z očetom in nevesto.

Nadia Ferreira in Marc Anthony

Za eno odmevnejših zvezdniških porok je že kmalu na začetku leta, 28. januarja, poskrbel latino osvajalec Marc Anthony, ki je v zakon skočil z nekdanjo misico, 31 let mlajšo Nadio Ferreira.

Veliki dogodek se je odvijal v muzeju Perez Art v Miamiju, na njem je bilo veliko slavnih gostov, med drugim David in Victoria Beckham z otroki Harper, Romeom in Cruzom, pa Maluma, Romeo Santos, Louis Fonzi, Daddy Yankee, Lin Manuel, Anthony Ramos, Salma Hayek, Leah Remini in David Grutman.

Ni pa bilo Anthonyjeve bivše Jennifer Lopez in njunih otrok Maxa ter Emme.

Hulk Hogan in Sky Daily

Nekdanji zvezdnik wrestlinga Hulk Hogan in njegova zaročenka Sky Daily sta se na skromnem obredu na Floridi poročila septembra.

Presrečni Hulk je ob posnetku z dogodka na instagramu zapisal: »Moje življenje se začenja sedaj!«

Chris Evans in Alba Baptista

Po pisanja portala Page Six je septembra letos večno zvestobo izvoljenki obljubil tudi igralec Chris Evans.

V zakon je stopil z zaročenko Albo Baptista, med povabljenci na sicer skromni poroki so bili tudi njegovi soigralci iz filmske franšize Avengerji, Robert Downey mlajši, Jeremy Renner in Chris Hemsworth.

Jean Todt in Michelle Yeoh

Z oskarjem nagrajena igralka Michelle Yeoh se je poročila z dolgoletnim zaročencem, nekdanjim direktorjem dirkalnega moštva Ferrari Jeanom Todtom.

Od tedaj, ko jo je zaprosil, pa do takrat, ko sta storila odločilni korak, je minilo 19 let.

Fotografije s srečnega dogodka je 27. julija na instagramu delil nekdanji voznik formule ena za moštvo Ferrari Felipe Massa.

»Srečala sva se v Šanghaju junija 2004,« je s posnetka viden zapis na vabilu. »26. julija 2004 sem jo prosil za roko in rekla je da. Danes, po 6992 dneh, 27, julija 2023 v Ženevi, obkrožena s prijatelji in družino, praznujeva najin čudoviti dan.«

Naomi Watts in Billy Crudup

Igralka Naomi Watts je potem, ko so se o tem začele širiti govorice, potrdila, da se je poročila z dolgoletnim partnerjem Billyjem Crudupom.

»Oddana!« je 10. junija zapisala v zgodbo na instagramu, obred je bil preprost, poročni šopek pa naj bi nevesta kupila kar v običajni prodajalni.