Zvezdniku priljubljene serije diagnosticirali raka: oglasil se je sam

47-letnemu Jamesu Van Der Beeku, zvezdniku nekoč zelo priljubljene najstniške serije Simpatije (Dawson's Creek), so diagnosticirali raka na debelem črevesju, poroča People.

»Imam raka na debelem črevesju. Ob podpori moje neverjetne družine počnem vse, da bi ozdravel,« je za ta časopis povedal sam.

Kljub bolezni je ostajal aktiven in nedavno se je pojavil v epizodi serije Walker, po navedbah tujih medijev pa naj bi nastopal tudi v prihajajočem filmu Sidelined: The QB and Me.

Decembra naj bi nastopil v dvourni posebni seriji The Real Full Monty, v kateri bo skupina slavnih moških odvrgla vse krpice in tako ozaveščala o testiranju in raziskovanju raka prostate, mod ter debelega črevesja.

Igralec je od leta 2010 poročen s Kimberly Van Der Beek, skupaj imata šest otrok.