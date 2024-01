Imel je 37 let, ko je izvedel, da je njegova sestra pravzaprav njegova mati: od takrat živi kot zaklet

Že dlje časa se ugiba, da je igralec Jack Nicholson resno bolan. Zadnje fotografije, ki so se pojavile v javnosti, kažejo, da je igralec zelo zanemarjen in dezorientiran, mnogi pa njegovo stanje pripisujejo demenci. Vse glasnejši so tudi komentarji, da ga je za vse, kar je storil, doletela »božja kazen«.

A le redko kdo pozna težke bitke in škandale, ki so zaznamovali njegovo življenje, najbolj prav gotovo odkritje, da je njegova 17 let starejša sestra June pravzaprav njegova biološka mati, njegova sestra Lorraine pa teta. Nicholsonu je bilo 37 let, ko je izvedel resnico. Skrivnost je prišla na dan s pomočjo novinarjev revije Time, ki so želeli o igralcu pripraviti reportažo. Med raziskovanje njegove preteklosti so naleteli na informacijo, ki so jo nato sporočili Nicholsonu. »To je najbolj bizarna stvar, kar sem jih slišal. Neki tip me pokliče po telefonu in mi reče, da moja mama v resnici ni moja mama, ampak da je moja sestra moja mama,« je dejal igralec, potem ko je izvedel vse o tej nenavadni situaciji.

June naj bi bilo 17 let, ko je rodila Jacka, in ni bila prepričana, kdo je njegov oče. Nato sta se njena starša, John in Ethel May, odločila, da Jacka vzgajata kot svojega biološkega otroka in ne kot vnuka. Želela sta tudi, da nikoli ne izve resnice.

5000 ljubic

Igralec nikoli ni skrival, da so ženske ena njegovih največjih razvad, v življenju naj bi imel kar 5000 ljubic, piše Marc Eliot, avtor njegove biografije Nicholson. Med aferami, zvezami in poroko se mu je rodilo šest otrok, z najmlajšim otrokom, hčerko Tesso, ki jo ima z igralko Jennine Gourin, pa ne želi imeti opravka, piše stil.kurir.rs.