Schwarzeneggerja zasliševali štiri ure

Pravila so za vse enaka, jih je na letališču v Münchnu v Nemčiji slišal hollywoodski mišičnjak in nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger, ki so ga tamkajšnji cariniki pridržali in zasliševali štiri ure, ker ni prijavil luksuzne ročne ure, vredne 26.000 evrov.

»Če blago ostane v Evropski uniji, je to treba prijaviti. To velja za vse, naj se pišeš Schwarzenegger ali pa Müller, Meier, Huber ali kaj podobnega,« je strogo nastopil Thomas Meister, predstavnik glavnega carinskega urada, za katerega je povsem brezpredmetno, da igralec ure ni poskušal pretihotapiti v državo, pač pa jo je prinesel, da bi zanjo na dražbi v avstrijskem smučarskem letovišču Kitzbühel iztržil čim več za njegovo podnebno iniciativo, ki stoji tudi za vsakoletnim svetovnim podnebnim vrhom na Dunaju.

Trening pod Schawarzeneggerjevo taktirko. Umetnine. Z zvezdnikovim avtogramom podpisani predmeti. Edinstvene izkušnje, povezane s svetom športa in filma. To in podobno bo na dražbi, ki bo potekala na mondenem avstrijskem smučišču, ponujal 76-letni Arnie. Kljub letališki zagati se bodo potegovali tudi za prestižno uro, ki jo je posebej za zvezdnika oblikovalo švicarsko podjetje Audemars Piguet, njena cena pa je bila zaradi nepričakovanega postanka na münchenskem letališču na koncu precej višja. Plačati je namreč moral tudi 35.000 evrov kazni, od tega polovico v gotovini.

»Zdaj je vse v redu, veselimo se uspešne dražbe,« se je oglasil predstavnik igralca.

Zvezdnik je v sredo v družbi partnerice Heather Milligan in prijatelja po dolgem čezoceanskem poletu iz Los Angelesa pristal v Münchnu, kjer so igralca naključno izbrali za pregled prtljage. Med brskanjem po njegovih kovčkih je njihovo pozornost pritegnila že na prvi pogled dragocena zapestna ura.

»Preiskujemo ga zaradi utaje davkov, uro bi moral prijaviti,« so dejali cariniki, pri katerih je igralčeva razlaga, da jo bo ponudil na dražbi, naletela na gluha ušesa. »To je težava Nemčije. Zaradi dreves ne vidijo gozda,« je dejal Arnie, ki je nato precej dobro prenašal dolgotrajno zasliševanje.

Živcev ni izgubil, čeprav je moral odgovarjati tudi na osebna vprašanja, od tega, koliko otrok ima, do tega, koliko denarja ima na bančnem računu. »Na vse je odgovarjal zelo iskreno. Sodeloval je na vsakem koraku zasliševanja, ki bi zlahka bilo osnova kake komedije,« je komentiral anonimni vir in še dodal, da Arnie sploh ni dobil obrazca za prijavo blaga na carini.

Da bi bilo vsega čim hitreje konec, se je Schwarzenegger odločil vnaprej plačati vse davke in kazen. A tudi tu se je zataknilo. Zgolj polovico visokega zneska 35 tisočakov je namreč lahko plačal s kartico, a carinikom ni delala naprava za kartično plačilo. Šele po kakšni uri je prišel uradnik z novo napravo, ki je delovala. Po drugo polovico zneska pa se je zvezdnik moral v spremstvu uradnikov odpraviti v banko, saj dobrih 17 tisoč evrov pač ni mogel dvigniti na bankomatu.