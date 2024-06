Zvezdnik in zvezdnica sta se zaljubila na nenavaden način: imata prigodo z žvečilko

Ljubezenska zgodba ameriškega igralskega para Kristen Bell in Daxa Sheparda se je začela z žvečilnim gumijem. Med nastopom v podkastu Where Everybody Knows Your Name je Bellova spregovorila o tem, kako je bilo, ko je prvič srečala Sheparda, s katerim se je leta 2013 poročila.

Kakor je povedala sovoditeljema Tedu Dansonu in Woodyju Harrelsonu, je Daxa prvič srečala pred leti na zabavi, ki jo je gostila njuna skupna prijateljica, filmska producentka Shauna Robertson. Povedala je, da je bil njen prvi vtis, da je zelo klepetav in da med njima ni kemije.

Dax je vzel žvečilni gumi, ki ga je žvečila ona, in ga dal v usta.

»Vse, česar se spomnim iz tistega večera, je bilo: 'Tisti tip iz Jackassa tako veliko govori,'« je povedala med smehom in dejala, da je šele pozneje ugotovila, da je Shepard dejansko igral v resničnostni televizijski seriji Punk'd. »Tudi on ni vedel, kdo sem,« je še dodala.

Zvezdnica serije Dobri kraj je povedala, da ga je pozneje opazila na hokejski tekmi, na začetku pa jo je bolj zanimal njegov prijatelj, s katerim je prišel na tekmo. Toda Shepard je stopil k njej in storil nekaj, kar jo je precej presenetilo. »Žvečila sem žvečilni gumi, on pa me je vprašal, ali imam še katerega. 'Ne, samo tega,' sem mu dejala in ga sramežljivo vzela iz ust, da bi mu ga pokazala. On pa ga je zgrabil, rekel: 'Kar tega bom vzel,' in ga dal v usta. Tedaj sem pomislila: 'Ta tip me hoče po...'« je dogodek opisala Kristen, ki je bila popolnoma navdušena nad Daxovo potezo.

In začela se je romanca ter se nadaljevala s poroko in dvema otrokoma. Kristen Bell in Dax Shepard rada govorita o svojem odnosu in starševskem življenju. Prejšnji mesec je ona za revijo People povedala, da pogosto razpravljata o dvoličnosti očetovskega in materinskega dneva. »Na očetovski dan lahko očetje osem ur igrajo golf in ne vidijo nikogar,« je dejala. »Iz nekega razloga se od nas pričakuje, da nas na materinski dan prebudi zajtrk v postelji in da so vsi otroci ves čas okoli nas. To ni nikakršno praznovanje – to je moj vsakdanjik.«

Povedala je, da ji je Dax zato pripravil prav poseben materinsko-očetovski dan, in sicer tako, da je otroka poslal iz hiše ter ji naročil maserko in manikerko.