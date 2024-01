Zvezdnico filmov iz 80. let našli mrtvo na njenem domu

Cindy Morgan, najbolj znana po vlogah v priljubljeni komediji Caddyshack in znanstvenofantastičnem filmu Tron iz zgodnjih 80. let prejšnjega stoletja, je umrla v starosti 69 let.

Urad šerifa v Palm Beachu je za People povedal, da so Morganino truplo odkrili v njenem domu v Lake Worth Beachu na Floridi 30. decembra, potem ko je njena sostanovalka poklicala policijo.

Morganina sostanovalka, ki se je po počitnicah vrnila domov, je potrkala na vrata Morganine spalnice, a se nihče ni oglasil. Ko pa je iz spalnice zavohala neprijeten vonj, je poklicala policijo, da bi raziskala, kaj je. Morganova naj bi umrla naravne smrti, so sporočili iz šerifovega urada. Nazadnje so jo videli živo 19. decembra.

Tudi napovedovalka vremena in didžejka

Cindy Morgan se je v igralski svet prebila leta 1980 z vlogo Lacey Underall v športni komediji Caddyshack (Golf klub), poleg Chevyja Chasea, Billa Murrayja, Rodneyja Dangerfielda in Michaela O'Keefeja. Še en uspeh je sledil leta 1982 v znanstvenofantastičnem filmu Tron, v katerem je igrala dr. Loro Baines in njen alter ego Yori.

Morganova, ki se je rodila v Chicagu leta 1954, je delala kot napovedovalka vremena in didžejka, nato pa se je posvetila igralski karieri, pri čemer je v 80. in 90. letih večinoma dobivala televizijske projekte, vključno z Bring 'Em Back Alive in Falcon Crest, poroča Jutranji list.

