Vse, kar imamo, je prišlo k nam od nekoga drugega - paradižnik na pici ali slikarsko platno, pravi šaman Durek. Denar na računu so nam pravzaprav dali drugi ljudje. »Zlivamo obilje drug drugemu, tako kot nam narava daje svoje darove. Tudi reka ne zadržuje vode pred rastlinami, ker se boji suše. Zato več ko damo, več prejmemo, saj krepimo energijski pretok, ki nas oskrbuje. Izražanje hvaležnosti ga prav tako okrepi, zato enkrat mesečno drugim ponudite darilo brez razloga, da se povežete z obiljem. Zalijte vrt, dajte rožo neznancu, prižgite svečo in pošljite dobre želje prednikom, pošljite prijatelju denar, nekomu nesite špecerijo, čuvajte sosedovega otroka, pomagajte nekomu pri opravilih … Bodite ustvarjalni in velikodušni,« priporoča.