Zvezdnica priljubljene serije šokirala z videzom: kot bi bila iznakažena in bolna

Mnogi pogledi so bili minuli konec tedna uprti v Tori Spelling. Igralka je prisostvovala dogodku The Hollywood Show, kjer se s kolegoma iz serije Beverly Hills 90210, z Brianom Austinom Greenom in Ianom Zieringom delila avtograme ter se družila z oboževalci.

Pozirala je pred objektivi fotoaparatov, največ pozornosti pa je pritegnil njen obraz, ki je zaradi neštetih plastičnih operacij skoraj neprepoznaven.

Številni so opazili tudi, da je Tori izgubila lepo število kilogramov.

»Tori je videti zastrašujoče.« »Ne želim obsojati njenega telesa, a videti malo bolna.« »Preveč plastičnih operacij.« so se zvrstili komentarji pod posnetkom, ki ga je objavila na instagramu.

Spellingova, ki je v seriji Bevely Hills 90210 upodobila Donno Martin, je bila prvič pri plastičnem kirurgu, ko je bila stara komaj 16 let.

Tedaj si je popravila nos, kasneje je povečala dojke in ustnice, njen današnji videz pa priča o tem, da ji polnila in botoks niso tuji.

Tudi njena postava ni povsem naravna. Julija je priznala, da je hujšala z zdravili za diabetike, čeprav zdravniki takšno početje odsvetujejo, piše 24sata.hr.