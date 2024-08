Tori razmišlja o odprtju računa na onlyfans

Rodilase je z zlato žlico v ustih, kot hči uspešnega hollywoodskega producenta Aarona Spellinga. Danes, 18 let po njegovi smrti, razmišlja o tem, da bi odprla račun na onlyfansu, da bo lahko plačala študij svojih otrok. Igralka Tori Spelling, ki je zaslovela v sloviti seriji Beverly Hills 90210, je o tem spregovorila v enem od svojih podkastov, ko je gostila Williama Shatnerja.

S 93-letnim igralcem sta se pogovarjala o sostarševstvu, ki ga zvezdnica dobro pozna, saj z bivšim možem Deanom McDermottom na tak način skrbita za svojih pet otrok. Legendarni gost podkasta je igralko opozoril, da bodo 17-letni Liam Aaron, 16-letna Stella Doreen, 12-letna Hattie Margaret, 11-letni Finn Davey in sedemletni Beau Dean v nekaj letih želeli študirati, kar je v Ameriki za starše velik finančni zalogaj.

Priznala je, da si je na onlyfans ogledala vsebino Denise Richards. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

»Morala bom odpreti račun na onlyfans, če jih bom želela spraviti na fakulteto,« je komentirala Tori. Legendarni kapitan Kirk iz franšize Zvezdne steze ni vedel, kaj to pomeni, zato mu je igralka razložila. »Onlyfans je spletno mesto, prvotno je bilo tam več običajnih žensk, ne povsem spolnih delavk, ampak nekaj v tem smislu, zdaj pa to počnejo igralke,« je povedala, nato pa dodala, da je portal danes namenjen ustvarjanju najrazličnejših vsebin, tudi kuharskih in komičnih. »Toda če si v bikinkah, se ljudje naročijo in plačajo več, da morda vidijo tvoje prsi,« je dejala.

Spregovorila javno

Spellingova je o onlyfans v preteklosti že govorila javno, in sicer januarja 2023, ko je komentirala račun stanovske kolegice Denise Richards. Priznala je, da se je pod lažnim imenom prijavila v njen račun, ker jo je zanimalo, kaj objavlja na portalu. V dveh dneh je zapravila 400 dolarjev (369,67 evra). »Bila sem preprosto očarana nad idejo onlyfans in ne bom lagala, rekla sem si: kaj ko bi preverila, kako je videti?« je takrat povedala igralka. Zadnja leta je večkrat spregovorila o svojih finančnih težavah. Nekaj časa je morala bivati v poceni hotelih in na parkiriščih za avtodome. To je v popolnem nasprotju z razkošjem, v katerem je odraščala z očetom, ki se je podpisal pod globalne televizijske uspešnice, kot so Dinastija, Charliejevi angelčki, Melrose Place in seveda Beverly Hills, 90210.

Če si v bikinkah, se ljudje naročijo in plačajo več, da morda vidijo tvoje prsi.

Zlati časi, ko je igrala v Beverly Hillsu, 90210.

Spelling je umrl junija 2006, za seboj pa pustil 500 milijonov dolarjev vreden imperij. Tori je podedovala le 800.000 dolarjev (739.560 evrov). Enako vsoto je dobil njen brat Randy. Krivdo za tako majhno dediščino Tori menda pripisuje svoji materi Candy.

Tory je to poletje povzročila manjši škandal, ko se je odselila iz hiše, kjer je morala plačevati 13.870 evrov najemnine na mesec. Sosedje so se pritožili, da je za seboj pustila pravi svinjak. Zaradi težav z denarjem zvezdnica menda išče priložnost tudi za nastopanje v kakem resničnostnem šovu.