Zvezdnica kultne serije danes neprepoznavna! Tako je udarila po kritikih

Igralka Michelle Trachtenberg, ki je v devetdesetih lomila srca, danes, 11. oktobra, praznuje 39. rojstni dan. V nedavni objavi na Instagramu je udarila po oboževalcih, ki so izrazili skrb za njeno zdravje.

Michelle, ki je v seriji prevzela vlogo Dawn Summers, je bila znana po svoji naravni lepoti in je gledalce privabljala s svojim skrivnostnim videzom. Na zadnji fotografiji, ki jo je 1. oktobra objavila na Instagramu, se je očitno vživela v oktobrsko vzdušje, saj se je oblekla v razbito porcelansko lutko. Bled obraz z rdečilom na licih in ustnicah, v kamero je uprla prazen pogled in v opisu zapisala: »Tik tak ... skoraj je že čas,« in dodala emodži buče.

Medtem ko so nekateri izrazili podporo in navdušenje nad kostumom, so drugi namignili, da ni videti najbolj zdrava. Eden od zaskrbljenih oboževalcev je zapisal: »Njena beločnica je rumena - prosim, opravi test delovanja jeter.«

Nenehno na udaru

Slavni ljudje so ves čas izpostavljeni takšnim in drugačnim komentarjem, mnogi so škodoželjni, nesramni in primitivni. Nekateri zvezdniki ta pritisk prenašajo bolje kot drugi. Že januarja je nekdo pod Michellino objavo zapisal: »Michelle, videti si bolna - si v redu?« Vendar se zvezdnica s pripombo ni strinjala in se je odločila, da se mu bo postavila po robu.

»Razloži mi, kako sem videti bolna,« ga je pozvala. »Ali si izgubil koledar in nisi dojel, da nisem stara 14 let, ampak 38 - kako žalostno, da si pustil takšen komentar.« Kasneje se je prvotni komentator opravičil za svojo izjavo in dodal, da komentar ni bil mišljen »nespoštljivo« do igralke in da je ni želel »prizadeti«.

Dala jim je vetra

To pa nista edina primera, ko je Michelle vrnila udarec oboževalcem, ki so pod vprašaj postavljali njeno zdravje. Maja je naložila fotografijo z rahlo naličenim obrazom, a kljub temu da je bila na posnetku videti brezhibno, se v podpisu ni zadržala.

»Za trole,« je zapisala, »kupite si še nekaj parov spodnjic. Mama vam ne bo večno prala perila,« čemur sta sledila emotikon sredinca in mahajoče roke.

Ljudje so bili nad objavo osupli, številni pa so se spraševali, ali ta račun sploh vodi sama. Drugi pa so igralko podprli in jo pozvali, naj se ne ozira na sovražnike, pri čemer se je eden od komentarjev glasil: »To si pač ti.«