Znano starleto ujeli »s prsti v marmeladi«! Pregledali so ji prtljago in jo odpeljali v zapor

Sofija Nikitčuk, nekdanja Miss Rusije, je letela iz Francije v Moskvo preko Istanbula in s seboj prenašala luksuzno uro in nakit, ki ju ni prijavila carinikom.

Kot poroča EA Daily, je 31-letnico ustavila carinska služba na moskovskem letališču Vnukovo, kjer so sumili, da je poskušala pretihotapiti luksuzne izdelke znamk Cartier in Patek Philippe, ocenjene na skoraj 15.000 evrov.

Trdi, da so to njeni osebni predmeti

Ker ni mogla potovati neposredno iz Nice zaradi pomanjkanja letov iz zahodne Evrope, kar je posledica ruske invazije na Ukrajino, je izbrala pot preko Istanbula. Na letališču pa jo je ustavilo osebje in zdaj ji grozi do pet let zapora.

Sofija Nikitčuk (skrajno levo) na tekmovanju za Miss sveta leta 2015. FOTO: Johannes Eisele Afp

Med pregledom je Nikitčuk pokazala uro Patek Philippe ter dva prstana in ogrlico Cartier in pojasnila, da so to njeni osebni predmeti, zato jih ni prijavila. Preiskava je potrdila, da je nakit avtentičen in izdelan iz zlata z 18-karatno čistino (750).

Neprijavljeni predmeti so ocenjeni na 12 milijonov rubljev oziroma okoli 115.000 evrov, carinska služba pa je proti njej sprožila kazenski postopek zaradi utaje plačila carine in tihotapljenja.