Znano, kdo je skrivnostna rjavolaska, s katero se je dan pred smrtjo družil Matthew Perry

Dan pred tragično smrtjo se je igralec Matthew Perry družil s skrivnostno rjavolasko. Medijem ni bilo treba dolgo ugibati, kdo je, saj je 25-letna Athenna Crosby na Instagramu kar sama razkrila svojo identiteto. Razkrila je tudi, o čem sta se pogovarjala.

»O tem nisem hotela javno govoriti, ampak imela sem to čast, da sem osebno spoznala Matthewa. Njegova smrt me je prizadela in mislila sem, da bi bilo neokusno, če bi o tem govorila, saj ne bi smela biti pozornost usmerjena vame, temveč vanj in na njegovo zapuščino. Ohranjal je svojo zasebnost, in to sem pri najinem prijateljstvu vedno spoštovala. Bila sva prijatelja in bila sem ena izmed zadnjih, ki so govorili z njim, preden je umrl,« je zapisala.

V nadaljevanju je še zapisala, da je bil igralec dobre volje in je z navdušenjem razlagal o stvareh, ki se mu v življenju dogajajo. »Bil je srečen in pozitiven. Prosim vas, da se zadržite komentarjev glede njegove smrti.« Dodala je še, da bi si zaslužil več časa na tem svetu in da je filmska industrija izgubila legendo.

Fotografije igralca in Athenne, ki so nastale dan pred njegovo smrtjo, je objavil tabloid TMZ. Zapisali so, da je užival v družbi in da se ni dotaknil hrane in pijače. Igralca so mrtvega na njegovem domu našli v soboto. Umrl naj bi zaradi utopitve v masažni kadi. Uradni vzrok smrti še ni znan, a prvi toksikološki testi naj bi pokazali, da v krvi ni imel fentanila ali metamfetamina.