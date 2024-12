Življenje princa Harryja in Meghan Markle pod drobnogledom: soočata se z novimi kritikami

Kate Middleton se je skupaj s princem Williamom in njunimi tremi otroki udeležila tradicionalne božične pesemske slovesnosti »Skupaj za božič« v Westminstrski opatiji. Dogodek je imel letos poseben pomen, saj je Kate pred kratkim zaključila kemoterapijo po diagnozi raka.

Družina je pred opatijo sodelovala pri obešanju sporočil na »Drevo prijaznosti«, princ Louis pa je pri tem napisal zahvalo svojim starim staršem. Kate, oblečena v rdeč plašč s črno pentljo, je izrazila hvaležnost prisotnim in v svojem pismu poudarila pomen ljubezni in empatije.

Britanski princ William, valižanski princ, in Catherine, valižanska princesa, si ogledujeta sporočila na Drevesu prijaznosti skupaj z britanskim princem Georgeem, britansko princeso Charlotte in britanskim princem Louisom pred božično mašo »Skupaj za božič« v Westminstrski opatiji v Londonu. FOTO: Jordan Pettitt Afp

Slovesnost je vključevala branja in nastope, med drugim so se predstavili tudi olimpijski kolesar Chris Hoy in igralka Michelle Dockery. Vrnitev Kate h kraljevim dolžnostim po zdravstvenih težavah predstavlja pozitiven korak, kot je znano, načrtuje tudi praznovanje božiča s kraljevo družino v Sandringhamu.

Življenje princa Harryja in Meghan Markle

To pa ni edina novica z britanskega dvora. Življenje princa Harryja in Meghan Markle v Montecitu v Kaliforniji je pod drobnogledom sosedov in medijev. Medtem ko Harryja opisujejo kot »veselega« in vključenega v skupnost, je Meghan deležna kritik zaradi pomanjkanja zanimanja za skupnost.

Njun razkošni življenjski slog, spomnimo le na dvorec v vrednosti 14,65 milijona dolarjev, med nekaterimi prebivalci pač zbuja zavist in dvignjene obrvi. Pojavljajo se tudi namigi, da razmišljata o vpisu svojih otrok v prestižno zasebno šolo v okolici. Par se sooča s kritikami zaradi domnevnega hinavstva in elitističnega življenjskega sloga, za kar pa je zagotovo kriv tudi nemški dokumentarec, ki pod vprašaj postavlja njuno dobrodelno delo in javno podobo. Dokumentarec z angleškim prevodom »Prince Harry—The Lost Prince,« je bil predvajan pred nekaj dnevi.

Kljub nekaterim negativnim odzivom je Harry v izjavah za medije izrazil zadovoljstvo z življenjem v ZDA, poudarjajoč zasebnost in svobodo, ki ju uživata v primerjavi z Združenim kraljestvom.