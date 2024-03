Zgraža se nad Denise Richards in Sami Sheen

Če si hči Charlieja Sheena in Denise Richards, je račun na spletni strani onlyfans, ki ponuja žgečkljivo vsebino, skorajda logična stvar in celo slavni oče, ki 18-letne Sami Sheen sprva ni podpiral, je moral priznati, da glede na lastno zgodovino razuzdanosti dekletu tega pač ne more preprečiti. A čeprav je od trenutka, ko je Sami junija 2022, le nekaj mesecev po 18. rojstnem dnevu, odprla račun na razvpitem portalu, preteklo že veliko vode, je tematika očitno še vedno sočna in zanimiva.

Hčer slavnih staršev sta si v televizijskem klepetu privoščili Sharon Osbourne in junakinja šova Real Housewives of Cheshire Lauren Simon. Junakinji najnovejšega britanskega Big Brotherja slavnih sta na temo prišli ob klepetu o resničnih gospodinjah iz Laureninega šova, v katerem sta nastopali tudi Denise Richards in Sami. Osbournova je dejala, da ne gleda šova, ker ji ni všeč, kako v njem prikazujejo ženske, kot primer pa je navedla nekdanjo Sheenovo ženo.

»Ko je bila mlada in je igrala, je bila čudovito dekle. Ena od njenih hčera je zelo lepa in zelo mlada. Odprla je spletno stran na onlyfans. Kakšno sporočilo pošilja drugim mladim dekletom?« se je zgražala 71-letnica. Denise, ki je hčerino odločitev, da bo objavljala na strani, ki ponuja seksualno obarvane videoposnetke, vseskozi podpirala ter je celo izjavila, da naslednici zavida njeno samozavest, je kasneje še sama na njej odprla profil.

Sami je, potem ko se je na omenjeni strani znašla še njena mama, znova šokirala javnost, ko je na tiktoku izjavila, da je po poklicu »spolna delavka«, in razglasila, da si je dala povečati oprsje. Vir je potrdil, da je Denise zgrožena nad oznako, ki si jo je prilepila hči. »Na onlyfans niti ne pokaže gole kože, Sami ima 4000 sledilcev, tako da zasluži 80.000 dolarjev (73.110 evrov) na mesec, ne da bi kar koli delala in ne da bi prav veliko pokazala. Samo draži občinstvo,« je vztrajal vir.

Odzivi na objavo so bili različni. Mladenka je tistim, ki so njen način služenja denarja kritizirali, pojasnila, da svojo službo obožuje: »Trenutno ni razloga, da bi si želela dobiti drugo službo. Ne vem, zakaj ljudje tako obsojajo moje delo, če mi je to všeč in me to osrečuje ter mi je močno dvignilo samozavest,« je komentirala. Pojasnila je, da ni pornografska igralka in da ne bi igrala v pornografskem filmu, poleg tega pa da ne obsoja nikogar, ki to počne.

Sami je bila kot otrok slavnih staršev od mladih nog deležna nenehne medijske pozornosti. Denise in Charlie sta se ločila leta 2006, ko je bila deklica stara štiri leta. Denise je takrat javno izrazila skrb, kako bo ločitev vplivala na njena tri dekleta. Sami je prvič vzbudila medijsko pozornost, ko se je pojavila v šovu o resničnih gospodinjah ob svoji materi. Tedaj so gledalci lahko izvedeli, da je Denise zelo stroga mama in da hčeri ni dovolila hoditi na zmenke, dokler ni dopolnila 16 let.

