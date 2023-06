Zavrnjeni Tom Cruise si liže rane

Shakira po lanskoletnem bolečem in tudi precej umazanem razhodu od dolgoletnega partnerja in očeta njenih sinov Gerarda Piqueja očitno obrača nov list. Kolumbijska pevka namreč zadnjih nekaj tednov vse več časa preživlja v družbi športnega šampiona Lewisa Hamiltona, pri njuni počasi razraščajoči romanci pa naj bi vlogo ženitnega posrednika prevzel njun skupni prijatelj Carlos Sainz.

Shakirin novi izbranec je menda dirkač Lewis Hamilton. FOTO: Nir Elias/Reuters

»Carlos pozna Shakiro in je tudi Lewisov prijatelj. Tako sta se poparčkala,« je povedal vir in pridal, da je njuno ljubimkanje še vedno v začetnih fazah strastnega spogledovanja, lahkotne zabave in postopnega spoznavanja drug drugega. A čeprav se je Shakiri v družbi postavnega, osem let mlajšega prvaka formule 1 vrnil nasmeh na obraz, pa je nekdo drug novico o njuni romanci sprejel kot močan udarec v trebuh, morda celo pod pas. Ne njen bivši Gerard, ki se tako ali tako greje v objemu ljubice Clare Chie, ampak Tom Cruise, ki naj bi mu kolumbijska lepotica povsem zmešala glavo.

Prepričan o kemiji

Na začetku maja je v sferah sočnih tračev završalo, Shakiro so namreč na dirki formule 1 opazili v družbi hollywoodskega težkokategornika Toma Cruisa. Takoj se je začelo govoriti o novi zvezdniški romanci. Olja na ogenj so prilile govorice, da je Cruise s seksi pevko stopil v stike brž po njenem odmevnem razhodu in ji ponudil ramo opore. »Po vsej zgodbi z Gerardom potrebuje mehko blazino, na katero bi lahko padla. In to bi bil lahko Tom. Dobro je videti, nadarjen je. Povrhu pa Shakira od njega ni višja!« se je tedaj razgovoril vir. In v vlogi njenega novega izbranca naj bi se videl tudi Cruise, ki ji je po prijetnem kramljanju in zabavnem druženju na tekmi nato poslal rože.

Prijetno ji je bilo v njegovi družbi, a je Tom ne zanima kot potencialni partner.

»Zelo ga zanima. Prepričan je, da je med njima izjemna kemija.« Še več, po oceni nekaterih se je okoli Shakire vedel skoraj kot brezglavo zaljubljeni najstnik, podobno kot pred 18 leti, ko ga je zmešala Katie Holmes in ji je ljubezen z vzklikom in skokom na kavč izpovedal kar pred svetovno javnostjo med pogovorno oddajo Oprah Winfrey. »Povsem ga je začarala. Že več let se muči, da bi našel pravo, zanj popolno partnerico, ki bi ustrezala njegovim visokim standardom. Z manj se ne bo zadovoljil. Zdi se mu, da bi bila lahko tista, ki jo je iskal, Shakira.«

Pevkina zavrnitev je močno ranila njegov ponos. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Očarani igralec si je očitno že risal ljubezensko pravljico, morda je na tihem celo slišal poročne zvonove, a je s presojo o vzajemnosti čustev pošteno usekal mimo. »Prijetno ji je bilo v njegovi družbi, a je Tom ne zanima kot potencialni partner. Pravzaprav na zmenke še ni pripravljena, vse energijo in pozornost zdaj posveča sinovoma in karieri.« Tak naj bi bil tedaj njen odziv na govorice o zbliževanju s Tomom, s čimer pa je, tako se zdi, zgolj v celofan zavila dejstvo, da je akcijski zvezdnik kot moški preprosto ne zanima. Toma ni ustavilo dejstvo, da si pevka še vedno liže rane po koncu razmerja z Gerardom; še naprej jo je vztrajno zapeljeval, tako goreče, da se je menda celo obrnila na njegovo ekipo s prošnjo, naj ustavi konje. »Toma noče vznemiriti ali osramotiti, a preprosto ne čuti nikakršne privlačnosti. Njegovo očitno zanimanje ji sicer laska, a je Tom res ne zanima.« Morda tudi zato, ker je oči tedaj že vrgla na njegovega kolega Lewisa Hamiltona.

Hamilton in Shakira sta se doslej družila na tekmah, na jahti z njegovimi prijatelji, opazili so ju na večerjah. Še slepi bi videl, da je med njima več kot le prijateljstvo. In očitno to ni ušlo niti Cruisu, ki je ob tem doživel mrzel tuš. Ne le da ga je Shakira zavrnila, ogrela se je za njegovega prijatelja! »To je bil gromozanski udarec za njegov ego. Boli pa ga še toliko bolj, ker je v Lewisu videl svojega prijatelja.«

Lani je odklenkalo njeni dolgoletni ljubezni z Gerardom Piquejem, nogometaš jo je zamenjal za mlajšo. FOTO: Albert Gea/Reuters