Zaskrbljeni Donald Trump: kaj bo rekla Melania?

V New Yorku se je začel proces, v katerem nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu očitajo dajanje podkupnine igralki v filmih za odrasle Stormy Daniels, s katero naj bi od nje kupil molk o njuni aferi.

Ni nenavadno, da ob tem prihajajo v ospredje zgodbice iz leta 2018, ko je domneven skok čez plot prišel na dan, piše OK!Magazine.

Nekdanja pomočnica, glavna tajnica in voditeljica osebja tedaj prve dame Združenih držav Amerike Melanie Trump ter avtorica knjige Čas je za vaša vprašanja: Kaj sem za časa Donalda Trumpa videla v Beli hiši, Stephanie Grisham je za televizijsko hišo MSNBC povedala, da jo je tedanji predsednik ZDA klical iz helikopterja Air Force One in poizvedoval, kako jezna je njegova žena zaradi novic o prešuštvu.

V pogovoru z Alex Witt je razkrila nekaj zanimivih podrobnosti.

»Kako je bilo tedaj v Beli hiši? Kako so se vsi obnašali in kako zaskrbljeni so bili?« je vprašala Wittova.

»Vsi so bili zelo zaskrbljeni, najbolj je osebje iz zahodnega krila skrbelo, kaj bo storilo vzhodno krilo.

Melania je velikokrat podajala izjave, ki niso bile ravno v skladu s politiko zahodnega krila,« se je spominjala in nadaljevala:

»Spomnim se, da me je nekdanji predsednik, ko so leta 2018 na dan prišle afere s Stormy Daniels in Playboyevo zajčico Karen McDougal, klical iz helikopterja.

Ne dvomim, da je žena tista oseba, ki se je Donald boji in jo tudi zelo spoštuje.

Vprašal me je, kako jezna je Melania in ali bomo pripravili kakšno izjavo. Prej tega nikoli ni počel in očitno ga je zelo skrbelo, zato je zahodno krilo takrat stalno preverjalo, kaj se dogaja pri nas.«

Grishamova je nadaljevala, da Melania afer nikoli ni komentirala javno, saj je menila, da gre za zasebno zadevo, je pa njej na štiri oči zaupala, da je bila jezna zaradi vsega, kar se je takrat dogajalo.

Nezadovoljstvo je izražala po svoje: ni je denimo bilo ob njem ob tradicionalnem letnem nagovoru ameriškega kongresa.

»Zahodnemu krilu nikoli nisem zaupala njenih misli, šlo je za zasebne pogovore med nama.

Ko sem dejala, da naju ne bo na nagovoru kongresu, niso spraševali naprej. Vedeli so, da je bolje, da ne iščejo dodatnih pojasnil.«

Je pa, kot je še dejala nekdanja tajnica prve dame, to proces, ki skrbi tudi Trumpa, o čemer priča dejstvo, da so ga njegovi odvetniki že tolikokrat preložili.

»Gre za osebno stvar, gre za nekaj, kar ga spravlja v sramoto in kar zadeva njegovo družino ter njegovo ženo, zato ob njem zagotovo ni brezbrižen.«