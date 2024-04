Zaporna kazen za filmsko orožarko

Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je filmsko orožarko Hannah Gutierrez-Reed obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni zaradi nenaklepnega uboja snemalke Halyne Hutchins med snemanjem nizkoproračunskega vesterna Rust leta 2021, poroča ameriška televizijska mreža Court TV. Snemalko je ustrelil in ubil glavni igralec ter producent filma Alec Baldwin, ki je prav tako obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti.

Porota je 27-letno orožarko 6. marca spoznala za krivo nenaklepnega uboja iz malomarnosti, ker je v boben revolverja pomotoma vstavila pravi naboj namesto slepega. Baldwin je potem na sceni mahal z revolverjem, ta se je sprožil. Naboj je zadel in ubil snemalko. Pri tem je bil ranjen še režiser filma.

Aleca Baldwina sojenje še čaka. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Zadnji znani nesreči Kakor pravi filmski zgodovinar Alan Rode, so se zadnje strelske nesreče s pravim strelivom na snemanjih zgodile v prvi polovici 20. stoletja. V zadnjih desetletjih sta odmevali smrti igralcev Brandona Leeja (1993) in Jon-Erika Hexuma (1983), ki pa sta se zgodili zaradi nepravilnega ravnanja s slepimi naboji.

Najvišja možna kazen

Pred izrekom sodbe so na sodišču prikazali film o pokojni snemalki, Gutierrezova pa je med jokom dejala, da jo tragedija preganja od samega začetka, in je prosila za pogojno kazen in družbenokoristno delo. Sodnica Mary Marlowe Sommer je pred izrekom sodbe navedla skrivne posnetke telefonskih pogovorov orožarke iz pripora, kjer je od začetka marca. Gutierrez-Reedova je v njih iz neznanega razloga prijateljem med drugim povedala, da sta porota in sodnica neumni, pa tudi to, da sodni proces ovira njeno manekensko kariero.

Sodnica je pri tem dejala, da je imela obsojenka več kot dovolj priložnosti, da preveri, ali je v revolver vstavila prave naboje. Obtoženki je izrekla najvišjo možno kazen 18 mesecev zapora, kot so zahtevali tožilci, in zavrnila možnost pogojne kazni, za kar je prosila obramba.

Snemalko Halyno Hutchins je naboj zadel v prsi. FOTO: Swen Studios/Reuters

Alecu Baldwinu bodo začeli soditi 10. julija. Igralec sicer vztraja, da se je revolver sprožil sam, saj da sam ni pritisnil na sprožilec. Toda preiskovalci FBI in neodvisni strokovnjaki za orožje so ugotovili, da se colt 45 ni mogel sprožiti sam.

Spet uporabljajo pravo orožje

Nesrečna smrt Halyne Hutchins je močno odmevala v ameriški filmski in televizijski produkciji. Zaradi tega so na snemanjih nehali uporabljati pravo strelno orožje in slepe naboje, da ne bi prišlo do usodnih napak. A zdaj, dve leti in pol pozneje, hollywoodski orožarji pravijo, da so spet začeli uporabljati pravo orožje in slepo strelivo – zaradi realističnega učinka, ki ga proizvede. Uporaba pravega streliva na snemanju je v ameriški filmski in televizijski produkciji strogo prepovedana že skoraj pol stoletja.

Film Rust so snemali v Novi Mehiki. FOTO: Sandra Stojanovic/Reuters