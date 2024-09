Zapletena dinamika odnosa med kraljico Camillo in princem Williamom

Odkar je njegov oče, kralj Karel III. princu Williamu leta 1998 predstavil sedanjo ženo Camillo, so se pojavljala ugibanja o njunem odnosu in razvoju tega.

Prvič sta se srečala, ko se je tedaj 17. letni William po šolanju na Etonu vrnil domov. Mladenič je v Clarence Housu spoznal žensko, ki je na koncu postala njegova mačeha.

Kraljevi strokovnjak in avtor knjige Kralj: Življenje Karla III. (The King: The Life of Charles III) Christopher Andersen je za US Weekley povedal, da se je sedanja kraljica soproga ob srečanju princa tedaj tresla kot šiba na vodi.

»Takoj, ko je William odšel, je popila gin s tonikom.«

Pred formalnim srečanjem je bila Camilla tako za Williama kot za njegovega brata princa Harryja druga ženska, s katero je oče varal njuno mamo, princeso Diano.

Camilla je bila v tistem obdobju še poročena z Andrewom Parkerjem Bowlesom.

Odmevna ločitev in Dianina tragična smrt avgusta 1997 sta Karlu in Camilli omogočili nadaljevanje romance, uradno oznanitev, da sta par in na koncu leta 2005 poroko.

Dinamika odnosa med sedaj 77-letno in 42-letnim Williamom je bila od prvega srečanja zapletena, a očitno so se zadeve med njima otoplile.

Lansko poletje je v javnost prišla vest, da je princ William prekinil sodelovanje s Camillino sestro Annabel Elliot, ki je pod pokroviteljstvom kralja Karla dolgo kot notranja opremljevalka delala za grofijo Cornwall.

Christopher poudarja, da ta odločitev, čeprav bi lahko v družino vnesla napetost, ni bila mišljena kot degradacija mačehine sestre, temveč je bila nujna poslovna poteza, saj želi princ pri projektih v Cornwallu svojo ekipo.

Kljub možnostim, da bi med mačeho in pastorkom prišlo do kratkega stika, sta William in Camilla stkala tesen odnos, sploh v zadnjem času, ko se tako valižanska princesa kot kralj Karel III. borita z rakom.

Vir blizu kraljice je povedal: »William se je sčasoma omehčal glede Camille.« Drugi vir je dejal, da gojita lep in topel družinski odnos:

»Veliko je moral predelati,« je še dodal in s tem namignil na globoko privrženost tako princa Williama kot princa Harryja njuni mami, zaradi česar sta težko sprejela Camillo.

A ne glede na vse se je potem, ko je princ Harry sestopil z mesta višjega člana kraljeve družine leta 2020, William dodatno zbližal z nekdaj mamino tekmico.

»To ju je skozi podobno izkušnjo povezalo. Kot tudi dejstvo, da sta William in Kate vedno bila pristaša izogibanja drami,« je še povedal vir in razkril, da je valižanska princesa veliko truda vložila v to, da je zgradila mostove med njo in Camillo in jo je sprejela, preden so jo mnogi drugi člani družine.

Oba, Kate in William cenita prizemljenost kraljeve žene, njen občutek za normalnost in spokojnost, ki ju je s svojim značajem vnesla tudi v življenje monarha.

Camilla namreč, tako kot Kate, živi na realnih tleh.

Andersen je prav tako zanikal trditve, da sedanja kraljica ni bila naklonjena zvezi med princem Williamom in Kate Middleton, saj naj bi menila, da Kate ni primerna za kraljevo nevesto, kajti nima aristokratskega ozadja.

Vse, kar se je dogajalo znotraj kraljeve družine, govori proti temu. Tudi to, da sta William in Kate že 13 let srečno poročena in imata tri otroke, piše OK!Magazine.

Kljub nekaterim nestrinjanjem sta William in Camilla našla pravo ravnovesje med vpletenostjo v življenje drug drugega in sta tudi zato lahko vzpostavila dober odnos.

»Če je oče srečen, je William srečen,« je zaključil vir.