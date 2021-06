Zadel se je z LSD in posnel pornič

Da gre pri vživljanju v lik že v skrajnosti, je dokazal tudi pri vojni drami Bes. FOTO: Press Release

Dvanajst mesecev se mora ogibati težavam in se vesti kot vzoren državljan. Če mu to uspe, kar za razboriteganiti ni tako enostaven podvig, bo njegov nasilni izbruh iz lanskega poletja vsaj v očeh zakona izbrisan. Tako se je odločil sodnik in zvezdniku, ki velja za še zadnjega slabega fanta Hollywooda, namesto plačila globe ali zaporne kazni odredil enoletni spreobrnitveni program.Če pa mu bo na enem samem koraku programa spodletelo, bo LaBeouf vnovič moral pred sodnika in odgovarjati za obtožbe telesnega napada in kraje.Njegova policijska kartoteka je debela kot roman, v katerem najdemo vse, od pijanskih izgredov in barskih pretepov do spolne in telesne zlorabe, česar ga je lani obtožilo nekdanje deklein ga, ker naj bi jo med njunim razmerjem za dodatek okužil s spolno prenosljivo boleznijo, celo zvlekla pred sodišče. Sploh ob slednjih obtožbah je incident, v katerega se je zapletel lansko poletje, nekoliko manj škandalozen, a ga zna vseeno pošteno udariti.Junija se je, meni nič, tebi nič, zapletel v besedni spopad z neznancem na ulici. A ker se je ne nazadnje prepiral Shia, dvoboj ni ostal le pri besedah, prerasel je v fizični obračun. Nihče ni bil huje poškodovan, je pa neznanec, ki je nekako sprovociral igralca, ostal brez klobuka. Tega mu je namreč snel zvezdnik in z njim pobegnil ter tako dobil še obtožbi telesnega napada in kraje. A lahko vse to zdaj izgine, če se bo moškemu, ki ga je napadel, kot tudi kraju, kjer se je zgodil obračun, naslednje leto ogibal na najmanj 90 metrov.Ob tem bo moral najmanj enkrat na teden obiskovati zasebno terapijo za nadzorovanje jeze, sodelovati v programu zdravljenja odvisnosti od alkohola v 12 korakih, nositi pa bo moral tudi napravo, ki meri vsebnost alkohola v krvi. Seveda ne bo ušel niti naključnim testiranjem na opitost. Napredek bo spremljalo tudi sodišče, s prvim temeljitejšim nadzorom čez tri mesece. Verjetno ni treba posebej dodati, da v naslednjih 12 mesecih ne sme prekršiti zakona, nositi orožja ali se zateči k uporabi sile.Ko so se pred šestimi leti aretacije začele vrstiti kot po tekočem traku, je LaBeouf svoje izbruhe pripisal »eksistencialni krizi« in dodal, da je v drogah in alkoholu, ne nazadnje pa tudi v igri, našel pobeg. In tako kot je bil skrajen v zlorabi omamnih substanc, je skrajen tudi njegov pristop k igri. Da je, denimo, režiserjaprepričal, da je on edina prava izbira za film Nimfomanka, ki je s prizori nezaigranega seksa postavljal vprašanje meje med filmom in pornografijo, je provokativnemu filmarju namesto avdicije poslal kar domači seks filmček, ki ga je posnel s tedanjim dekletom.»Poslal sem mu zasebne filmčke seksa z mojim dekletom in vloga je bila moja,« vprašanje pa je, ali je bila nad tem navdušena njegova ljubimka. Za vojni film Bes, v katerem je igral z, se Shia, da se je vživel v lik, več dni ni tuširal, odstraniti si je dal sprednji zob, za bolj realistične rane pa si je kar sam zarezal v obraz. V drami Nujna smrt Charlieja Countrymana, v kateri se je prelevil v trpinčenega umetnika, je v vživljanju v svoj lik šel tako daleč, da je pošteno pretresel soigralca»Razdejal je sobo, se slekel, ves čas pa je menda videval sovo. Če do tedaj nisem bil prepričan, ali ni dobro poskusiti drog, sem bil potem odločen, da jih nikoli ne bom,« je povedal Grint, ki je igralca gledal, kako se mu meša na LSD. Za vlogo, seveda.