Začarala je Brada Pitta

Igralec Bard Pitt je presnetil, ko je dirko Formule 1 v britanskem Silverstonu obiskal z izbranko Ines de Ramon in tako na svoj način potrdil sicer že dolgo trajajoče govorice, da sta z oblikovalko nakita par.

To je bilo njuno prvo skupno pojavljanje pred fotografskimi objektivi in 60 letni igralec ni skrival navdušenja nad 26 let mlajšo izvoljenko, piše People.

Sicer je bil Brad po ločitvi od Angeline Jolie, s katero še nista povsem dorekla zadev, zelo previden pri izbiri dekleta, povezovali so ga z več lepoticami, a zvez z njimi nikoli ni potrdil.

Lepa Ines pa je očitno zaslužna za njegovo srečo, kar je potrdil tudi vir blizu para:

»To je resno razmerje, ne samo zabava. Stvari so se začele sijajno in se odvijajo dobro. Bradu je zelo všeč, ona je zanj krasna.«

Ines in Brad sta bila prvič skupaj videna leta 2022 na koncertu v Los Angelesu. Njuni znanci so za medije hitro potrdili, da se sestajata že več časa, februarja letos sta se preselila v skupni dom.

»Zelo sta si blizu, ona je srečnejša kot kdaj koli prej, on je nad njo povsem očaran in ima v njeni družbi vedno na obrazu nasmeh,« navaja vir.

Igralec trenutno dela na novem filmu o Formuli 1, ki se med drugim snema na letošnjih dirkah tega tekmovanja.

Brad se zabava med snemanji. Rad preživlja čas v Evropi in dejstvo, da je bila z njim v Veliki Britaniji Ines, je po svoje potrditev obetavne zveze, še piše People.