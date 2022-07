Za vlogo je s stradanjem shujšal za 36 kilogramov

Dramatično spreminjanje videza zavoljo sedme umetnosti v igralskem poklicu ni nič novega ali šokantnega. Čeprav maska dela skoraj čudeže, se zvezdniki, če želijo čim bolj realistično upodobiti svoj filmski lik, včasih pač ne morejo zanesti zgolj na čarovnijo igre senc ter svetlobe, ličil in morda tudi prostetičnih telesnih delov. To nadvse dobro ve David Harbour, ki je moral za snemanje četrte sezone fantastične serije Stranger Things svoje nekoliko mehkejše in obloženo telo spremeniti v izklesano, skoraj že rahlo shirano.

Težo, ki jo je z mučenjem samega sebe izgubil, si je že naložil nazaj na kosti.

Prelevil se je v prepričljivega ujetnika v ruskem gulagu. FOTO: Netflix

V prvih sezonah je kot nekoliko zapiti, a nadvse simpatični šerif Jim Hopper živel v »udobju« mesteca Hawkins, ki ga zajamejo zle sile, nato pa ga je četrta sezona izstrelila v ruski gulag, kjer so bili trpinčenje, garanje in pomanjkanje hrane na dnevnem meniju. In z zalitim trebuhom tam pač ne bi bil prepričljiv, zaradi česar se je osem mesecev pred začetkom snemanja lotil rigorozne diete. »Ob koncu tretje sezone sem tehtal dobrih 122 kilogramov, ko smo začeli snemati četrto, mi jih je tehtnica pokazala le še 86.«

Z ličili in prostetičnimi deli so mu ustvarili bolj poln obraz, kakršnega je imel v prvih sezonah. FOTO: Osebni Arhiv

Topljenja maščobnih blazinic in klesanja mišic se je lotil s prekinitveno dieto in znojenjem med pilatesom, a če je povsem iskren, je bila strategija, ki je najbolj zalegla – načrtno stradanje. »Bilo je težko, resnično težko. Ni enostavno izgubljati toliko teže in biti ves čas lačen. Skrivnost mojega hujšanja je namreč bila, da preprosto nisem jedel.« A čeprav sta ta grobi poseg v telo in kockanje z lastnim zdravjem obrodila sadove, kot ujetnik v ruskem gulagu je bil namreč prepričljiv, je bilo za Davida to prvič in zadnjič, da se je lotil tako skrajnega hujšanja v dokaj kratkem obdobju. »Mislim, da se tega ne bom šel nikoli več. Razne maske in proteze so precej boljše od tega,« in vsaj proteze so bile zanj pri četrti sezoni že nujne. Kajti če je bil shujšan za vlogo ujetnika popoln, pa s tem novim telesom pač ni mogel zaigrati tudi pobliskov v preteklost. »Bratoma Duffer (ustvarjalca serije, op. p.) sem že ob koncu tretje sezone dejal, da bi za novo sezono morali že zdaj posneti pobliske v preteklost. A kaj, ko še nista imela napisanega scenarija! Rešili so nas prostetične maske in izjemno ličenje Barryja Gowerja in njegove ekipe, ki so mi za tiste prizore ustvarili bolj poln, že debelušen obraz.«