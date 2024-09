Za njim je jokala vsa Jugoslavija, velika legenda odšla pred natanko 33 leti (VIDEO)

Nekdanjo Jugoslavijo je pred 33 leti pretresla novica o smrti enega takrat najbolj znanih folk pevcev Tome Zdravkovića. 30. septembra 1991 je umrl v Beogradu, le 20 dni pred tem pa je imel zadnji koncert v Podgorici, čeprav so mu to zdravniki strogo prepovedali.

Toma je zbolel za rakom na mehurju in čeprav se je zdravil v Ameriki, je bila bolezen močnejša. Za seboj je pustil dva otroka - hčer Žaklino in sina Aleksandra ter zadnjo ženo Gordano. Sicer je bil pokojni pevec trikrat poročen. Bil je znan kot boem, a kljub temu, da so vse ženske padle na njegov šarm, je njegovo srce osvojila tragično preminula Silvana Armenulić.

Toma je odraščal v revščini

Rodil se je 20. novembra 1938 v Aleksincu v Srbiji, svoje življenje, polno alkohola, žalosti in boja, pa je prelil v nekaj svojih najlepših pesmi. Že pri

15 letih se je odločil zapustiti dom, da bi se rešil s petjem. Besedila svojih pesmi je večinoma napisal sam, nekatere njegove največje uspešnice pa prepevajo še danes: Da l' je moguće, Danka, Dotako sam dno života, Dva smo sveta različita, Ej Branka, Branka,Kafana je moja sudbina, Prokleta nedjelja, Jelena in Za Ljiljanu.

Leta 2021 so o njegovem življenju posneli film Toma, s katerim ga je bolje spoznala mlajša publika.