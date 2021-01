Za ločitev je bil nujen mediator

Ali bosta oba Angelova skrbnika, nikoli ni bilo vprašanje. FOTO: Juliano/x17online.com

8

let je star njun sin.

Tri leta sta bila poročena, skoraj toliko časa pa stainpotrebovala, da sta se dogovorila, kako razdeliti premoženje. Kajti čeprav sta nekdanja zaljubljenca zakorakala po ločenih poteh že aprila 2019, pet mesecev pozneje pa je britanska pevka vložila ločitvene papirje, jima je šele zdaj uspelo doseči ločitveni sporazum. In še to ob posredovanju mediatorja.Njun razhod je pred dvema letoma zadonel kot bomba, a ob slovesu ni bilo grenkobe. Razšla sta se prijateljsko, saj naj bi spoznala, da se je poprej romantična in strastna ljubezen prevesila v prijateljstvo. Zato ni bilo pričakovati krvave in umazane ločitvene vojne, čeprav v navalu zaljubljenosti, ko sta 2016. po petih skupnih letih zakorakala pred oltar, nista podpisala predporočne pogodbe.A medtem ko se jima je v hipu uspelo sporazumeti, da bosta sinkuše vedno oba stala ob strani in si bosta skrbništvo delila, pri delitvi premoženja ni šlo tako gladko. »Že na začetku sta jasno začrtala ločitveni proces. Prioriteta jima je namreč bila, da delujeta v sinovo korist, zato nista želela drug proti drugemu naščuvati odvetnikov,« je povedal vir. Toda dodal, da kljub dobrim namenom nista našla skupne besede, ko je ta nanesla na skupno imetje. »A tudi to jima je zdaj k sreči uspelo brez eksplozivnega javnega sodnega procesa.«Kako sta razdelila premoženje, ki nikakor ni majhno, ostaja skrivnost. A sta dogovor vendarle dosegla zunaj sodne dvorane, čeprav z nekaj pomoči. Najela sta mediatorja, ki jima je pomagal doseči dogovor o delitvi premoženja, ocenjenega na menda več kot 150 milijonov evrov. Levji delež tega je s petjem prislužila Adele – ne nazadnje ji le tantieme navržejo okoli 67.000 evrov na dan.