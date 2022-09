Za čisto morje si je obril glavo (FOTO)

Odkar je pred dobrim desetletjem opozoril nase v Igri prestolov in je z Aquamanom le še utrdil sloves nove hollywoodske zvezde, je divja, dolga griva, ki ženskam v misli prikliče podobo možatega, neukročenega moškega, postala zaščitni znak Jasona Momoe.

»Aloha, lasje!« se je poslovil od pramenov. FOTO: Osebni Arhiv

Brez dolgih valovitih las si postavnega igralca namreč skoraj zamisliti ne znamo. A je prav te žrtvoval za dobro planeta. »Brijem svoje lase,« je v kamero pokazal dve odstriženi kiti in nadaljeval začeto z brivskim aparatom. »To počnem zaradi plastike za enkratno uporabo.« Zvezdnik havajskih korenin, zaljubljen v morje, namreč ni več vedel, kako opozoriti ljudi na dejstvo, da se naši oceani dušijo v zavrženi plastiki. Zato se je poslovil od svojih las, saj je dobro vedel, da bodo množice njegovih oboževalcev to nedvomno opazile.

Še vedno noro seksi

V vlogi stevarda se je odlično znašel. FOTO: Osebni Arhiv

Z majhnimi koraki lahko počasi pridemo do cilja, meni okolju predani zvezdnik, ki je minuli mesec presenetil letalske potnike, ki so iz Los Angelesa potovali na Havaje. Na poletu letalske družbe Hawaiian Airlines je namreč prevzel vlogo stevarda – tedaj še z dolgimi lasmi, ki jih je ozaljšal s tropskim cvetom za ušesom – in razdeljeval steklenice vode. A ne plastičnih, ampak aluminijaste. »To je kot uresničitev mojih sanj. Čemu bi morali med poletom piti iz plastike?« je dejal igralec. Zdaj pa je v boju proti strupeni plastiki naredil naslednji korak. Z videom, v katerem se poslavlja od las, je med ljudi prenesel sporočilo o nuji, da izkoreninimo plastiko za enkratno uporabo iz našega vsakdanjika. »Plastenke za vodo, plastični pribor, plastične vrečke, to moramo nehati! Vse to namreč pristane v naših morjih in naši zemlji. Vse to namreč videvam v morju, ob čemer se mi trga srce,« je dejal in pozval, naj vsak naredi vse, da plastika ne bi bila več del naših življenj. Na voljo imamo namreč boljšo alternativo. Steklenice, čutare, posodice iz aluminija, Jason polaga na srce. »Na nove začetke! Bodimo prijaznejši do našega okolja in ga varujmo!«

Ostrigel se je sicer za okolje, a je že med britjem skoraj do lobanje začutil tudi nekaj dobrega le zase. »Čutim sapico vetra tam, kjer je še nikoli nisem,« se je z užitkom zasmejal. Hitro pa so se začeli oglašati tudi njegovi sledilci, celo s predlogom, da bi organiziral dobrodelno zbiralno akcijo za okolje, na kateri bi bili eden osrednjih predmetov dražbe njegovi lasje. »Tudi skoraj brez las je še vedno noro seksi!« pa je dodal drugi.

Ženskam se ob pogledu na zvezdnika dvigne utrip.