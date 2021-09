Vučić jo je pripel Kurzu, nato je vrgel nekaj mesa na žar

V Beogradu se mudi avstrijski kancler, ki se je zavzel za pospešitev pristopnih pogajanj Srbije z ​Evropsko unijo (EU). Srbski predsednikje poskrbel, da bo Avstrijec domov odšel zadovoljen.EU bi morala priznati velik napredek, ki ga je Srbija naredila v pristopnih pogajanjih, je ocenil Kurz in se zavzel za odprtje novih pogajalskih poglavij. Vučiću se je tudi zahvalil za boj proti nezakonitim migracijam. Vučić je Kurzu izkazal posebno čast in ga odlikoval z »redom za zasluge na lenti« za razvoj in krepitev sodelovanja in prijateljskih odnosov med državama in v celotni regiji Zahodnega Balkana. Srbija je za Kurza lahko »nov dom«, je dejal Vučić.​Potem ko je svojemu kolegu pripel medaljo, pa se je Vučić izkazal tudi kot žar-mojster ter Kurzu ponudil nekatere dobrote, značilne za srbsko kuhinjo. Pod skupne fotografije za žarom je Vučić zapisal, da je Kurzu pojsnil, kako je za Srbe najbolj pomembno, da so dobri gostitelji ter da ni hujšega, če kakšen njihov gost reče, da to niso bili. Za tiste bolj radovedne pa je razkril, da je gostu iz Avstrije pripravil biftek, zraven pa so postregli najboljša srbska vina.