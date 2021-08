Vučić si je kar sam postregel v priznani slovenski restavraciji

Dan pred začetkom Blejskega strateškega foruma je srbski predsednikže prišel v Slovenijo ter očirno odkrival njene lepote in okuse. Ustavil se je namreč v Vipavi, v Dvorcu Zemono, kjer se je nedavno zabavala slovenska košarkarska reprezentanca, ga je namreč sprejel gostinec. Sodeč po fotografiji, ki so jo objavili na strani restavracije z Michelinovo zvezdico, si je Vučić v prijetnem vzdušju postregel kar sam in zarezal v šunko v testu.Vučić ni bil prvič v gosteh pri Kavčiču, ko se je tudi opravičil, da je kritiziral istrsko malvazijo. V Gostilni pri Lojzetu se je namreč lahko prepričal, da so slovenska vina vrhunska.Vučić bo eden od 11 govorcev ob jutrišnjem prvem panelu foruma na Bledu: Prihodnost Evrope – Stati in obstati.