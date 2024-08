Visoko leteči načrti igralca: Rad bi postal Kennedy (FOTO)

Komaj 10 dni je minilo, odkar je Jennifer Lopez na sodišče v Los Angelesu vložila papirje za ločitev, pa so paparaci njenega kmalu bivšega moža že nekajkrat opazili v družbi nove dame. In to ne katere koli, temveč hčerke Roberta F. Kenneyja ml. Kathleen, ki jo ljubkovalno kličejo Kick.

Razvedelo se je, da sta se Kick in Ben Affleck na kratko že dobivala, preden je slednji obudil romanco z J.Lo, zdaj pa želita nadaljevati, kjer sta končala. »Ben in Kick sta nekajkrat skočila med rjuhe, preden je znova podlegel čarom J.Lo. Zanimala ga je, ker je tudi Ben iz Bostona, in če živiš v Bostonu, dojemaš Kennedyjeve, kot da so kraljeva družina. Nato sta se začela družiti in Ben je resnično mislil, da si je utrl pot v to slovito družino, a Kick je bila premlada in si ni želela ničesar resnega,« je ameriškim medijem povedal vir blizu igralcu in okoljski aktivistki, ki je presenetljivo podobna Benovi prvi ženi, igralki Jennifer Garner.

Nikakor, so jasni prijatelji Kennedyjeve, pa se nista sestajala med zdaj že propadlim zakonom Bena in Jennifer. Predvsem to, da bi jo ljudje in mediji označili za razdiralko zakonov, menda Kick najbolj skrbi in ima pomisleke, ali naj zvezo sploh nadaljuje.

»Absolutno menim, da je v tem primeru Ben tisti, ki je bolj vnet, da jima uspe, a niti Kick ni povsem ravnodušna do njega. Meni, da je inteligenten in bi bil dober zanjo, tudi zato, ker v nasprotju z J.Lo oba cenita zasebnost. Kick ne bo svoje zveze nikoli obešala na veliki zvon, kot je to počela Jennifer,« je dejal prijatelj Kennedyjevih, ki je še dodal, da 36-letnice niti malo ne zanima, kaj si o vsem tem misli J.Lo, skrbi jo le za ugled, tako svoj kot ugled družine.

Na papirjih za ločitev je Lopezova navedla, da sta z Benom živela ločeno že od 26. aprila, zato so njegovi prijatelji prepričani, da je imel igralec vso pravico že takrat nadaljevati življenje, ki ga je živel pred svojo drugo poroko. »Ko je ponovno stopil v stik s Kick, ji je jasno povedal, da z Jen živita ločeno, datum na ločitvenih papirjih so zdaj to tudi potrdili. Ni je zavajal in njej se ni treba bati, da je razdrla zakon. Konec ga je bilo že veliko prej,« je še pribil igralčev prijatelj. J.Lo se medtem iz dneva v dan trudi preboleti že četrti razpadli zakon, predvsem pa ji je po besedah njenih prijateljev odleglo, ko je končno vložila papirje za razvezo ter tako tudi uradno sprožila postopek za konec dveletnega zakona.

»Ni hotela, da se konča, kot se je, prav tako pa ni mogla več čakati, ali se bo kaj spremenilo. Trudila se je, da bi rešila zakon, a za to sta potrebna dva. Interesa z druge strani ni bilo in tako je imela občutek, da zgolj čaka. Čaka, ali bosta spet našla pot drug k drugemu, ali bo Ben tisti, ki bo zahteval ločitev. Predvsem je bila sita tega, čakanje jo je povsem izčrpalo, zato je stvar vzela v svoje roke,« je povedal eden od njih.