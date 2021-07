Veljala sta za enega najvplivnejših parov Bollywooda, zdaj sta se razšla

Spoznala sta se med snemanjem filmskega hita Lagaan.

Kljub ločitvi ostajajo družina. FOTO: Osebni arhiv

S prvo ženo je bil poročen 16 let, z drugo leto manj.

Bollywoodski filmi so polni barv, plesa in petja, a v življenju superzvezdnika, ki se je podpisal pod več kot 60 filmov, zaigral je tudi v filmu Lagaan, ki se je v zgodovino zapisal kot tretji indijski film v oskarjevski tekmi za najboljši tujejezični film, je ples barv trenutno nekoliko zbledel. S producentko in režiserko, s katero sta se spoznala prav med snemanjem uspešnice Lagaan, sta po 15 letih zakona namreč čez svojo ljubezen sklenila napraviti križ.In četudi naj bi odločitev sprejela skupaj in po temeljitem ter dolgem premisleku, slovo od tako pomembnega dela življenja pač nikoli ni enostavno. »V 15 letih sva delila za vse življenje izkušenj, sreče in smeha. A zdaj želiva začeti novo poglavje. Ne kot zakonca, pač pa kot oče in mama svojemu otroku in kot družina,« je bollywoodski megapar oznanil svojo ločitev, za katero pa so njuni prijatelji in družina menda vedeli že nekaj časa.Vseeno sta zdaj odtujena zakonca sprva želela vse premleti in predelati na samem, preden sta še uradno začela razpletati vezi, ki so ju 2005. povezale s poroko. In še veliko močneje in za vedno leta 2011, ko jima je s pomočjo nadomestne matere na svet privekal sinZa Khana, ki velja za eno največjih zvezd bollywoodskega filma, ki si je legije oboževalcev pridobil tudi na Kitajskem, bo to že druga ločitev. Prvič je poročne zaobljube namreč izrekel še kot 21-letni mladenič, prepričan, da se bo z, ki mu je povila dva otroka, tudi postaral. A jima je po 16 letih zakonske sreče odklenkalo, morda tudi ker sta bila še precej mlada, ko sta se poročila. In čeprav sta v zakonu skupaj rasla in odraščala, sta bila po 16 letih vendar drugačna človeka kot tedaj, ko sta si obljubila večnost. Vedela sta sicer, da je razhod pravi korak, in sta danes dobra prijatelja, vseeno pa je bilo obema neznansko težko pri srcu.»Težko je bilo. Imela sva poseben odnos in Reena ima še danes v mojem srcu posebno mesto,« je pred leti dejal Aamir, ki je z Reeno podpisal ločitvene papirje leta 2002, eno leto po tem, ko so se mu 2001. poti prekrižale s Kiran. Četudi režiserka ni igrala vloge pri razpadu zakona, z Reeno sta se za ta korak odločila več let pred uradno ločitvijo. »Preden sem srečal Kiran, sem bil tri, morda štiri leta samski. V tistem času sem za kakšni dve leti na stranski tir postavil tudi delo. Soočanje z ločitvijo je bilo pretežko, urediti sem si moral čustva.« In podobno naj bi bila na tihem zdaj tudi s Kiran že nekaj časa narazen.Zvezdnikov prvi zakon je razpadel. Zdaj je odklenkalo tudi drugemu. Vseeno pa sta obe ženi v trojici najpomembnejših žensk njegovega življenja. »Moja mama, Reena in Kiran. To so ženske mojega življenja. Še celo na telefonu imam shranjene fotografije svoje družine. Svoje celotne družine.« Kajti čeprav ga z nobeno od obeh žena ne vežejo več romantična čustva, ostajajo družina. »Moja otroka iz prejšnjega zakona sta si zelo blizu tako s Kiran kot z najinim sinom. Močno povezani ostajamo tudi po ločitvi.«