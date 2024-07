Velike težave zvezdnika: nove obtožbe o trgovanju z ljudmi

Zdi se, da se imperij glasbenega mogula Seana Combsa - Diddyja ruši kot hišica iz kart. Le od novembra je postal tarča kar desetih (civilnih) tožb, mnoge so obarvane s spolnim nasiljem in celo obtožbami o trgovini z belim blagom. Povrhu tega so v sklopu preiskave trgovine z ljudmi marca zvezni agentje obrnili na glavo njegove domove v Los Angelesu in Miamiju, četudi natančnih razlogov za racijo tedaj niso podali.

A zvezdnik je vse obtožbe vztrajno zavračal, pa tudi organom pregona se je doslej bolj ali manj uspešno ogibal, saj se kljub vsemu še ni znašel v središču kriminalne preiskave. Vsaj do zdaj. Glede na razvezani jezik anonimnega vira je bila glasbenikova odvetniška ekipa v teh dneh namreč obveščena, da je njihov slavni varovanec postal predmet zvezne kriminalne preiskave. Obtožnica in kriminalni pregon za zdaj sicer še nista tik pred vrati, bo pa v tekoči preiskavi zbrano dokazno gradivo menda pretresala velika porota in odločala, ali ima tožilstvo dovolj dokazov za pregon in vložitev obtožnice.

Doslej se je uspešno ogibal roki pravice, a zdaj naj bi nad njim visela grožnja kriminalnega kazenskega pregona. FOTO: Profimedia

Na kaj se nanaša tekoča kriminalna preiskava, sredi katere se je znašel glasbeni mogotec, ni znano. Je pa v teh dneh proti njemu vložila tožbo nekdanja pornozvezdnica Adria English, trdeč, da jo je z grožnjami prisilil v prostitucijo. Glede na kar 114 strani dolge sodne spise, ki jih je v Adrijinem imenu na začetku tedna vložil njen odvetnik in v katerih se skriva več kot 30 različnih obtožb, jo je Combs leta 2004 zaposlil, da je s svojo prisotnostjo popestrila in polepšala njegovo vsakoletno »zabavo v belem«.

Ta zabava na prvi majski dan, na dan praznika dela, je v dobrega četrt stoletja dobila že skoraj kultni status kot ena najpetičnejših v Hollywoodu, seznam gostov pa se bere skoraj kot imenik najslavnejših in najpomembnejših iz sveta zabavne industrije. To prvo leto, 2004., je bilo še vse v redu, »povsem legitimna delovna priložnost, nobenih zahtev po telesnem stisku z gosti«, se berejo Adrijine besede. Zato je z veseljem sprejela ponudbo za delo na tej isti zabavi tudi leto pozneje, kot tudi tretje leto. A tedaj, pisalo se je leto 2007, se je vse spremenilo.

Ker so nekateri zvezdnikovi povabljenci izvedeli za njeno preteklost igralke v pornografskih filmih, so si začeli domišljati, da lahko z njo ravnajo kot s predmetom za zadovoljitev seksualnih želja. Sean Combs je zato od nje tedaj zahteval, da ugodi tem željam, zahteval je, da z gosti seksa. V primeru, da bi si to drznila zavrniti, ji je zagrozil, pa bo tako njej kot njenemu fantu, manekenu, uničil kariero.

Že večkrat so nanj padle obtožbe, da skrivaj vodi trgovino z ljudmi. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Marsičesa s te preklete zabave iz leta 2007 se Adria niti spomni ne, vse je nekoliko ovito v meglo, saj so jo silili v pitje »znatnih količin alkohola in uživanje prepovedanih substanc«. Kljub tej megleni omotici pa se vseeno spomni, da so bila »telesna srečanja, v katera je bila prisiljena, tako grozljiva, da jo še danes preganjajo«. Na tisti večer naj bi si jo več gostov praktično podajalo iz rok v roke, podobno tudi leto pozneje. Combsovemu primežu je ušla šele, ko se je leta 2009 odselila iz Kalifornije, a čustvene travme, boleči spomini in težave z intimnostjo so ji sledili.

10 tožb je bilo že vloženih.

»Seksualna zloraba, ki jo je trpela, ko je bila prisiljena v prostitucijo, jo je vsrkala v vrtinec tesnobe in depresije, zato so jo leta 2010 zaradi duševnih težav celo hospitalizirali,« je zavedeno v sodnih spisih kot tudi, da je v poskusu, da izbriše ali pozabi bolečino, zapadla v zasvojenost z alkoholom in mamili.

Adria v tožbi od Combsa in še dveh drugih – med temi je tudi ženska, ki naj bi bila ena vidnejših oseb v zvezdnikovem skrivnem poslu s trgovino z ljudmi – zahteva odškodnino za vse prestano. »Vseeno, koliko tožb je proti mojemu klientu vloženih, to ne spremeni dejstva, da nikoli ni nikogar spolno napadel, zlorabil ali silil v prostitucijo,« se je oglasil zvezdnikov odvetnik Jonathan Davis in dodal, da pač živimo v svetu, v katerem lahko vsakdo toži vsakogar brez vsakršnega dokaza.