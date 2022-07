Večno zvestobo obljubila diplomatu: zaljubljenca sta sijala od sreče

Na francoskem podeželju sta si večno zvestobo obljubila Charlotte de Bourbon-Parma in gvatemalski diplomat Javier Valladares Urruela. Nevesta, vnukinja nekdanjega poslovneža in avtomobilskega dirkača princa Michela de Bourbon-Parme, je med romantičnim cerkvenim obredom, za katerega sta zaljubljenca izbrala cerkev v mestecu Tourouvre au Perche, kjer živi nevestin oče, nosila čudovito tiaro, ki je bila nekoč last njene mame baronice Constance de Ravinel.

En teden prej sta zaljubljenca obiskala matični urad.

Baronica je z diamanti posuto tiaro nosila leta 1991, ko je večno zvestobo obljubila Charlottinemu očetu Charles-Emmanuelu de Bourbon-Parmi.

En teden pred cerkvenim obredom sta se Charlotte in Javier sprehodila do matičarja, za civilni obred pa je nevesta namesto razkošne bele obleke izbrala kratko rumeno, ki se je skladala z rumenim starodobnikom, s katerim sta se mladoporočenca z matičnega urada odpeljala, namesto draguljev pa si je na glavo poveznila velik poletni klobuk.

Na fotografijah z obeh dogodkov sta zaljubljenca naravnost sijala od sreče, ženin pa ni mogel umakniti pogleda s svoje drage, ki je bila v obeh poročnih oblekah videti naravnost čudovito.

Začetki rodbine Bourbon-Parma segajo v leto 1748, ko je vojvoda Parmski postal Filip, sicer sin takratnega španskega kralja Filipa V. in Elizabete Parma. Vojvoda Parmski se je poročil s francosko princeso Louise-Elisabeth de Bourbon, najstarejšo hčerko kralja Ludvika XV. Francoskega, in tako združil dve izmed najbolj vplivnih in premožnih družin tistega časa v Evropi.

Civilni obred je bil v znamenju rumene. FOTOGRAFIJE: Instagram

Bogato, čeprav ne tako zelo impresivno družinsko zgodovino ima tudi Javier Valladares Urruela, potomec dolge vrste diplomatov, poklica, ki je prevzel tudi njega. Trenutno dela kot drugi tajnik gvatemalskega veleposlanika v Parizu.