Večina vprašanih soglasna: Meghan naj ostane doma

Čeprav sta princ Harry in njegova žena Meghan med prebivalci Velike Britanije vedno manj priljubljena, je anketa, ki so jo nedavno izvedli pri enem od otoških časnikov, razkrila, da bi večina prinčevih rojakov kljub temu rada videla, da bi se mlajši sin kralja Karla III. udeležil slovesnosti ob očetovem kronanju.

Tudi Camilla bi menda na kronanju rada videla Harryja. FOTO: Chris Jackson/Reuters

Za to se je opredelilo 38 odstotkov vprašanih, 36 odstotkov jih je odgovorilo, da bi raje videli, da princ ostane v Kaliforniji. Precej manj vprašanih pa podpira idejo, da bi se kronanja udeležila Harryjeva žena Meghan in njegov stric, princ Andrew. Le 26 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da si na slovesnosti želijo videti Andrewa in 33 odstotkov Meghan.

Zakonca Sussex se sicer še nista odločila, ali bosta 6. maja priletela v London ali ne, viri blizu paru pa so že pred časom dejali, da bosta najverjetneje počakala do trenutka, ko bosta v poštni nabiralnik prejela uradno vabilo.

»Trenutno preigravata milijon različnih scenarijev, upoštevati poskušata čim več stvari, ena pomembnejših je seveda varnost,« je britanskim medijem dejal prijatelj Susseških. Da je varnost ena bolj perečih tem, se strinja tudi poznavalec kraljevih Richard Fitzwilliams: »Tako nepriljubljena Harry in Meghan tu še nista bila. Odkar je izšla prinčeva knjiga spominov, gre vse skupaj le še na slabše, zato ne vem, kako ju bodo ljudje sprejeli, možnosti, da bi se zgodil kakšen incident, seveda ne more nihče izključiti. Tudi pri bolj priljubljenih članih kraljeve družine se najde kdo, ki tiste osebe ne mara, in želi to tako ali drugače izraziti. Spomnimo na posameznika, ki je pred meseci proti kralju zalučal jajca, pa je Karel III. med Britanci veliko bolj priljubljen od Susseških.«

Pričakuje opravičilo

Princ Harry je sicer že pred časom dejal, da si želi biti ob očetu na ta zanj najpomembnejši dan v življenju, rad bi tudi vsaj malce zakrpal močno načete odnose z družino, preden sede na letalo, pa si želi slišati opravičilo za vse, kar so kraljevi žalega storili njemu in njegovi ženi. Opravičilo pričakuje tako od očeta kot brata Williama. A čeprav bi se kralj Karel III. rad pobotal z mlajšim sinom, je prepričan, da mu ne dolguje nobenega opravičila, enako meni princ William.

Harry je v nezavidljivem položaju. Želi si biti z očetom, a Meghan načrtuje veliko zabavo za Archiejev rojstni dan.

Harryju odločitev otežuje tudi dejstvo, da bo prav 6. maja njegov sin Archie upihnil četrto svečko, iz Buckinghamske palače pa so Susseškima menda že sporočili, da njuna otroka na slovesnosti nista dobrodošla. Organizatorji so zato pripravili načrt, ki so ga poimenovali »hitri Harry«, po katerem naj bi vojvodo Susseškega na dan kronanja pripeljali v London, kjer bi bil navzoč na uradnem delu, in še istega dne odletel nazaj v Kalifornijo. Viri blizu Harryju pravijo, da bi bil ta scenarij najbolj pogodu tudi princu, čeprav ga Meghan menda poskuša prepričati, naj pozabi na kronanje in dan raje preživi s sinom.

»Harry je v nezavidljivem položaju. Želi si biti z očetom, a Meghan načrtuje veliko zabavo za Archiejev rojstni dan. Zdaj je že dovolj star, da se zaveda dogajanja in ustvari spomine, zato se ji zdi izjemno pomembno, da sta na njegov rojstni dan ob njem oba,« je medijem povedal omenjeni vir.

William in Karel III. se ne nameravata opravičevati. FOTO: Henry Nicholls/Reuters