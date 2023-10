Pamela Anderson navdušuje z naravnim videzom

V 90. letih prejšnjega stoletja, ko je pred kamerami v rdečih kopalkah obalne straže tekala po peščeni plaži, je redko kdo vedel, kako je Pamela Anderson videti brez tone ličil na obrazu. Paparacem jo je redko kdaj uspelo ujeti v objektiv brez močno osenčenih oči in vpadljivih ustnic.

To je bil poleg platinastih las njen zaščitni znak, ki se mu ni želela odreči. Ko je letos na Netflix prišla njena avtobiografija, pa so mnogi, ki se 56-letne Kanadčanke spomnijo iz tistih časov, debelo pogledali, ko je pred kamere sedla brez trohice ličil. In pri takšnem videzu vztraja.

Mir je našla na kanadskem otoku Vancouver. FOTO: Dave Hutchison Photography, Getty Images

V zadnjih tednih je zaradi te »pogumne« odločitve požela ogromno pohval tako slavnih kot povsem običajnih žensk. Stanovska kolegica Jamie Lee Curtis, ki jo prav tako mnogi kujejo v zvezde, ker se ne želi prilagoditi hollywoodskim standardom lepote in ponosno razkazuje svoje gube in sive lase, je denimo dejala, da je Pamela zanjo, odkar se je odrekla ličilom, »uporniška junakinja«, še posebno je v njenih očeh zrasla, ko se je s svežim obrazom pojavila na enem največjih modnih dogodkov Pariškem tednu mode. »Pamela Anderson je sredi tedna mode, ko se pritiski kar vrstijo, ko je treba paziti, kaj oblečeš, kako si videti, kako stojiš, prišla na revijo in sedla na svoje mesto brez česar koli na obrazu. S tem je name naredila neverjeten vtis,« je na družbenem omrežju zapisala Jamie Lee Curtis.

Ko se pogledam v ogledalo, se pogosto nasmejim sama sebi. Ne morem verjeti, da sem to res jaz.

Nekoliko uporniško

Zdaj pa je zvezdnica, ki je za več let skorajda povsem izginila iz javnosti, razkrila tudi razlog ta svoj novi imidž. Kot je povedala v pogovoru za eno od ameriških ženskih revij, se je njeno dojemanje lepote spremenilo leta 2019, ko je zaradi raka na dojki umrla njena vizažistka Alexis Vogel. »Alexis je bila najboljša. In ko je odšla, sem se odločila, da ne bom več uporabljala ličil. Brez nje ne bi bilo enako,« je razkrila nekdanja Playboyeva zajčica in dodala, da se brez ličil počuti »osvobojeno, zabavno in tudi nekoliko uporniško«.

Nekoč je rada v vsem pretiravala. FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

»Opazila sem, da se zadnje čase vrača močan make up, podoben, kot sem ga nekoč nosila sama. Jaz pa rada reči počnem drugače od vseh drugih,« je še dejala Andersonova, ki je prepričana, da so z leti ljudje videti vedno bolj »hecni«. »Ko se pogledam v ogledalo, se pogosto nasmejim sama sebi. Ne morem verjeti, da sem to res jaz, in večkrat se vprašam, ali je tisti odsev res moj,« je razkrila lepotica, ki se staranja sicer ne boji. Še posebno zdaj, ko se, kot pravi, končno počuti dobro v svoji koži in je zadovoljna s svojim življenjem. To je izjemno mirno, spokojno, večino časa preživi na vrtu in prav nič je ne moti, če so njeni nohti vedno neurejeni, le diamante si mora nadeti in že se počuti glamurozno.

Večkrat poročena

Andersonova je pred dvema letoma Los Angelesu pomahala v slovo in se preselila v rodno Kanado, kjer si je ustvarila življenje v idilični hišici na obali otoka Vancouver Island. Čeprav je večino odraslega življenja preživela v topli Kaliforniji, ji nekoliko hladnejše okolje menda povsem ustreza, ne nazadnje je na tem otoku odrasla. Poleg tega je podnebje tam najbolj milo v celotni Kanadi in zelo podobno našemu, čeprav ob obali tudi januarja temperature pogosto ne padejo pod ledišče, poleti pa se povzpnejo do okrog 30 stopinj. Čeprav v svojem novem domu uživa, pa je pred časom priznala, da si tu in tam zaželi, da bi imela ob sebi nekoga, ki bi ji pomagal hišo napolniti z ljubeznijo.

V zvezi s Tommyjem sta se ji rodila dva sinova (na fotografiji starejši Brandon Thomas Lee). FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Tommy Lee je bil menda ljubezen njenega življenja. FOTO: Mike Blake, Reuters

Sreče na tem področju Andersonova v življenju ni imela veliko. Pred slabimi 30 leti se je poročila z ljubeznijo svojega življenja, kot je večkrat opisala rockerja Tommyja Leeja, s katerim ima tudi dva že odrasla sinova. A zakon je bil poln vzponov in padcev, dokler nista tri leta po poroki odšla vsak svojo pot. Pamela je nato leta 2006 večno zvestobo obljubila še enemu porednemu fantu Robertu Jamesu Ritchieju, bolj znanemu kot Kidu Rocku, a več kot eno leto obljube ni držala.

Njen tretji mož je v istem letu, ko se je ločila od Ritchieja, postal igralec pokra Rick Solomon. Nekaj mesecev pozneje je dala Andersonova zakon razveljaviti, češ da je šlo za prevaro. A zamere sta hitro pozabila in se leta 2014 ponovno poročila. Žal tudi v drugo ni trajalo več kot eno leto. Andersonova je v četrto poskusila srečo s svojim telesnim stražarjem Danom Hayhurstom, od njega se je ločila dobro leto pozneje.