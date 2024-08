V ZDA pridržali žensko, ki si je hotela prisvojiti posestvo Elvisa Presleyja Graceland

Agenti ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) so v petek aretirali 53-letno žensko iz zvezne države Missouri, ki je obtožena, da je hotela ukrasti posestvo pokojnega kralja ameriške rock glasbe Elvisa Presleyja, Graceland. Obtožena je goljufije in kraje identitete, grozi pa ji do 20 let zapora, poročajo ameriški mediji.

Ženska je trdila, da si je od januarja lani pokojna Elvisova hči Lisa Marie Presley leta 2018 pri podjetju Naussany Investments izposodila 3,8 milijona dolarjev, pri čemer je kot jamstvo za posojilo zastavila Graceland. Dolga pred smrtjo naj ne bi vrnila.

FOTO: Nikki Boertman Reuters

Vendar pa pravosodno ministrstvo trdi, da je obtoženka ponaredila vse dokumente in podpis Elvisove hčerke ter notarja zvezne države Floride ter potem izsiljevala druge dediče.

Prodaja posestva Graceland v Memphisu v zvezni državi Tennessee je bila predvidena maja letos, vendar jo je sodišče v zadnjem trenutku preprečilo po tožbi Elvisove vnukinje, igralke Riley Keough, ki je trdila, da so dokumenti o posojilih ponarejeni.

Elvis Presley je umrl avgusta leta 1977 in je v Gracelandu tudi pokopan z več preostalimi člani njegove družine.