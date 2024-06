V tretje ne gre vedno rado: ločuje se brat britanske princese

Po 13. letih zakona se od Karen Gordon ločuje brat pokojne princese Diane, 60-letni Charles Spencer, piše Page Six.

»Sem neznansko žalosten. Želim se samo posvetiti skrbi za otroke in vnuke, Karen pa v prihodnosti želim veliko sreče,« je 9. grof Spencer povedal za medije.

Karen Gordon je bila tretja žena Charlesa Spencerja, poročena sta bila skoraj 13 let, osebju na njunem domu, posestvu Althorp, kjer je odraščala princesa Diana in kjer je tudi pokopana, pa sta razhod naznanila že aprila.

Spencer in Gordonova, kanadska filantropinja, sta se prvič srečala leta 2010 na slepem zmenku v restavraciji v Los Angelesu, poročila sta se junija 2011 na posestvu Althorp.

Imata12-letno hčerko Charlotte Diano, ki jo je grof poimenoval po svoji sestri.

Spencer ima še štiri otroke iz prvega zakona z Victorio Lockwood in dva iz zakona z drugo ženo Caroline Freud.

Karen je mama dvema hčerkama iz prvega zakona s hollywoodskim producentom Markom Gordonom.

Po pisanju Daily Maila je zakon Charlesa in Karen začel polzeti proti prepadu med njegovim pisanjem spominov, v katerih je podrobno opisal travmatične izkušnje s spolnimi zlorabami, ki jih je bil kot 11-letni deček deležen med šolanjem v internatu in so mu pustile globoke rane.

Marca je v intervjuju za People povedal, da je bila Karen zelo razumevajoče in mu je pomagala pri premagovanju teh travm:

»Mislim, da je bil zanjo velik izziv imeti moža, ki je štiri leta in pol obiskoval intenzivne terapije in premagoval posledice preteklih izkušenj. A bila je zelo razumevajoča in me je podpirala.«

»Vedno je upala, da bom na koncu srečnejši in bolj zdrav, res mi je uspelo. Zato sem ji hvaležen, da je stala ob meni, ko sem šel skozi to in sedaj razumem, zakaj je to bil obvezen proces,« je tedaj pojasnil grof Spencer, ki je za ločitev najel eno najboljših ločitvenih odvetnic na Otoku Fiono Shackleton.

Prav Fiona je bila leta 1996 med ločitvijo od sedanjega kralja Karla III. odvetnica princese Diane.