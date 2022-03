Znanemu pevcu v nos pihala halucinogeni njuhanec

Pred devetimi leti si je počasi začel odpirati vrata v svet zabavne industrije z objavljanjem kratkih, nekajsekundnih posnetkov prek danes že neaktivne aplikacije vine. To je bilo dovolj, da je Shawn Mendes ujel pozornost iskalca talentov in že leto pozneje podpisal svojo prvo snemalno pogodbo z glasbeno založniško hišo. Danes pa je njegova pevska kariera, ki jo je ovenčal že s tremi grammyjevskimi nominacijami, v vzponu. A čeprav gre kanadskemu pop pevcu iz leta v leto le boljše in boljše, je zdaj priznal, da je skrito pred očmi javnosti pred nekaj leti doživljal eno svojih najtemačnejših obdobij, rešilno bilko pa je našel v duhovnosti. »Pred nekaj leti sem dosegel dno. To je bil trenutek, mislim, da ga imamo vsi, ko sem spoznal, da moram v življenju nekaj spremeniti.« Ta želja, že nuja po spremembi pa ga je popeljala na pot duhovnega samoodkrivanja. Od joge in meditacije prek prebiranja verskih tekstov do izvajanja šamanističnih obredov. »Duhovnost je veliko pomembnejši del mojega življenja, kot sem dal vedeti.«

Vsak četrtek se z meditacijo in proučevanjem svetih tekstov posveča samemu sebi. FOTO: Osebni Arhiv

Obred očiščevanja

Že debelo leto so četrtki posvečeni njemu. Tedaj meditira in se poglablja v svete tekste, nedavno je odkrival skrivnosti starodavnega nauka Gite, ki razodeva prepričanje o zavesti, karmi, jogi in reinkarnaciji ter podaja filozofsko razlago človekove biti, na tej poti razumevanja in spoznavanja pa mu je pomagal nekdanji hindujski menih in življenjski guru Jay Shetty. A 23-letni pevec, ki je decembra pristal na naslovnicah zaradi razpadlega razmerja s kubansko pevsko zvezdnico Camilo Cabello, se ni ustavil pri spoznavanju budističnih in hinduističnih naukov, v širjenju svojega zavedanja se je potopil tudi v skrivnostne šamanske prakse amazonskih plemen.

Med nedavnim obiskom Havajev se je s šamanskim obredom očistil negativne energije. FOTO: Osebni Arhiv

Pred dobrima dvema tednoma si je privoščil oddih na Havajih. A v nasprotju z večino turistov tam ni plezal na mogočne vulkane, deskal na vodi ali z masko in dihalko odkrival lepot podvodnega sveta. Ne, pod vodstvom spletne vplivnice Hitomi Mochizuki, ki se z jogo, meditacijo in izvajanjem zdravilnih praks približuje pol milijona sledilcem – med temi sta tudi Mendes in njegova bivša –, se je menda s prečiščevalnim šamanističnim obredom rapé poskušal znebiti negativne energije. Ta med drugim vključuje halucinogeni njuhanec, ki sproži bljuvanje in bruhanje, s posebno kratko pipico pa mu ga je v vsako nosnico vpihnila Hitomi. V drugem delu obreda pa sta si, sedeč povsem blizu, neprekinjeno zrla v oči s spojenimi dlanmi.