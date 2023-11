To je najbolj seksi moški na svetu

Revija People je za najbolj seksi moškega na svetu razglasila ameriškega igralca Patricka Dempseyja, ki je najbolj znan po vlogi zdravnika Dereka Shepherda v seriji Talenti v belem. Lani je naziv najbolj seksapilnega moškega pripadel zvezdniku serije filmov Marvel Chrisu Evansu.

57-letni Dempsey je ob podelitvi naziva za ameriško revijo People povedal, da je bil »popolnoma šokiran«, ko je izvedel novico, in da je mislil, da gre za šalo. Hkrati pa je priznal, da to laska njegovemu egu in mu hkrati daje možnost, da naziv uporabi za odpiranje vprašanj o stvareh, ki se mu zdijo pomembne.

Dempsey je sicer poročen z umetnico ličenja Jillian Fink, s katero ima tri otroke, 21-letno Talulo ter 16-letna dvojčka Sullivana in Darbyja.

Dempsey je postal izredno priljubljen v vlogi nevrokirurga Dereka Shepherda, saj je zaigral v skoraj 250 epizodah serije Talenti v belem, nastopil pa je tudi v vlogi sodobnega očarljivega princa v muzikalu Enchanted leta 2007 ter v filmu Dojenček Bridget Jones iz leta 2016.

Kmalu ga bo mogoče videti v biografskem filmu o Enzu Ferrariju režiserja Michaela Manna, v katerem igra italijanskega voznika formule ena Piera Taruffija.