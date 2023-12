Umrla je slavna srbska igralka, Nina iz Odpisanih

V 75. letu starosti je umrla igralka Jelena Čvorović Paunović, poročajo srbski mediji.

Slavna srbska igralka se je poslovila, žalostno novico je potrdila njena hčerka Mina: »Draga mama, edini strah v mojem življenju je bil, da bom kdaj prejela novico, da te ni več. Privilegij je, da sem tvoja in ti moja. Zdaj in za vedno. Dala si mi najlepši del sebe, in če je danes kaj dobrega na meni, je to zaradi tebe, mama. Ti si moj sonček. Ti si moja moč. Ti si vse na svetu. Mami, rad te imam,« je zapisala.

Pokojna igralka je igrala je v številnih predstavah in pozornost občinstva pritegnila z nenavadnim in izvirnim načinom ustvarjanja likov, ki jih je upodabljala. Znana je bila po hripavem glasu, spomnimo se je kot Nine iz serije Odpisani.