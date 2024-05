V Ljubljani od Harryja Potterja do Vojne zvezd (FOTO)

Ljubljansko Gospodarsko razstavišče je bilo minulo soboto videti kot vsak drug dan v letu. A le na zunaj. Ko si prestopil njegov prag, si namreč stopil v vzporedno resničnost, kjer se je peščica predstavnikov človeške rase, kakršno poznamo na naši Zemlji, izgubila v množici likov, ki jih poznamo zgolj iz filmov in knjig. Tu so oživeli liki japonskih stripov manga, računalniških iger ter junaki fantastičnih filmov in knjig od Harryja Potterja in Gospodarja prstanov do Highlanderja in Vojne zvezd. Na sporedu je bil namreč dogodek, ki so ga ljubitelji domišljijskih svetov že dolgo nestrpno pričakovali – konvencija Na meji nevidnega (NMN). Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je že desetič vabila vse, ki jih združuje strast do fantazijskega in znanstvenofantastičnega.

Na prvi konvenciji leta 2013 se jih je zbralo 300, zdaj pa je dogodek že dve leti zapored razprodan, letos je vseh 3000 vstopnic pošlo že v predprodaji. »O drugem prizorišču ne razmišljamo, se pa igramo z idejo, da bi dogodek sčasoma raztegnili na dva dneva,« navdušenja nad odzivom ne skriva Rebeka Žerovnik iz Kulturnega društva Šmaug, ki stoji za organizacijo. Tako ne bi le manj ljudi ostalo brez vstopnic, na svoj račun bi morda prišlo tudi več ustvarjalcev, ki se lahko predstavijo – čeprav si je svoje mesto tokrat zagotovilo rekordnih 35, je bila to vendar le polovica od vseh, ki so se prijavili in želeli dodati svoj kamenček v ta fantazijski mozaik.

Alya iz Barbie

Lasje in barva kože v vseh barvah mavrice. Zašiljena vilinska ušesa. Nenavadna pokrivala in pravljična oblačila. Tu in tam poblisk meča ali kakšnega še precej bolj nepričakovanega orožja. Rajska krila, zviti rogovi in futuristične čelade ... Podobno barvit in bogat kot maske udeležencev konvencije je bil tudi nabor dogajanja. Nekje je potekalo tekmovanje v namiznih igrah, kjer so bili pred zaslone prikovani igričarji, drugje si je obiskovalec lahko nataknil VR-očala in se potopil v navidezno resničnost. Popolna osredotočenost je vladala za mizami, kjer so navdušenci barvali fantazijske figurice, ki jih je pred tem izdelal 3D-tiskalnik. Nekateri so si omislili tatu in se prepustili spretnim rokam umetnikov telesne poslikave.

Pripravili so že 10. konvencijo Na meji nevidnega. Leta 2013 je bilo 300 udeležencev. Leta 2024 so prodali vseh 3000 vstopnic.

Med vidnejšimi gosti, ki so z okroglo mizo popestrili letošnje dogajanje, je bil Manuel D'Andrea, italijanski mojster transformacij v Disneyjeve like. Spregovoril je o svoji poti od cosplaya (ustvarjanja kostumov filmskih junakov) do profesionalne filmske kostumografije. Prisluhnili smo lahko tudi naši igralki Alyi Elouissi, ki je kot nadomestna igralka za Sharon Rooney sodelovala pri snemanju lanske svetovne uspešnice Barbie.

Vrhunec pa je bilo nedvomno tekmovanje v cosplayu, ko se je na velikem odru nabito polne dvorane v kostumih njihovih najljubših likov predstavilo 24 tekmovalcev. »Kostum sem ustvarjala dve leti. Prav vsako pero iz eva pene sem naredila sama,« je o svojem liku Morgane iz videoigrice League of Legends, ki je na odru zaplapolala z velikanskimi rajskimi krili, dejala 23-letna Janina.

Nika kot Katara iz Zadnjega gospodarja vetra FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Množica izjemnih likov iz vseh svetov in dimenzij je med tekmovanjem cosplayerjev napolnila dvorano do zadnjega kotička.

Janinin lik Morgane je v 80 odstotkih njeno delo, po pravilih za cosplay tekmovanje pa bi zadostoval 60-odstotni vložek.

Pred konvencijo se niso poznale, tu pa so se našle ob skupni strasti do japonskega stripa mange Bungo Stray Dogs.

Na Gospodarsko razstavišče so prišli tudi liki iz Vojne zvezd.

Nika se je prelevila v Luciferja iz risanke Hazbin hotel.

Še en spominek za večnost ...

Sedemnajstletna Nika je z igro s trakom kot ritimična gimnastičarka povsem ujela duha Katare iz Avatarja: Zadnjega gospodarja vetra. »Tu lahko pokažem, kaj mi je všeč, in najdem podobno misleče ljudi,« je razložila draž cosplaya in tovrstnih konvencij.

Pika na i tokratne domišljijske dogodivščine na Gospodarskem razstavišču je bilo mednarodno finalno tekmovanje Cosplay Champions, na katerem se je naš predstavnik pomeril s cosplayerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in Slovaške.