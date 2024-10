Umrl je John Amos, igralec v kultni seriji Korenine

Ameriški igralec John Amos, ki se je v zgodovino zapisal z vlogo v televizijski seriji Korenine (Roots), je umrl na svojem domu v Los Angelesu, je sporočila njegova dolgoletna publicistka Belinda Foster in dodala, da je umrl naravne smrti. Star je bil 84 let.

Z novinarji CNN je Fosterjeva delila tudi izjavo igralčevega sina Kellyja Christopherja Amosa: »Z veliko žalostjo v srcu sporočam, da se je poslovil moj oče. Bil je najbolj prijazen človek z zlatim srcem in radi so ga imeli ljudje po vsem svetu. Živel je dobro življenje in njegova zapuščina v obliki filmskih in televizijskih vlog bo živela večno.«

Med zvezde ga je izstrelila vloga v seriji Good Times. FOTO: Wikimedia Commons

Čeprav ga je svetovna javnost spoznala kot igralca, pa je bil Amos tudi izjemen športnik, za univerzo Colorado State je igral ameriški nogomet, po diplomi pa so ga v svoje vrste vabile najboljše poklicne ekipe, med njimi Kansas City Chiefs in Denver Broncos. Nekaj časa je igral za Kansas City, kljub temu da je vse življenje hotel igrati ameriški nogomet, ki ga je v mladih letih opisal kot svojo prvo in največjo ljubezen, pa mu ni šlo in kmalu se je znašel v New Yorku, kjer si je našel službo kot socialni delavec, nato pa je zajadral v igralske vode. V začetku 70. let prejšnjega stoletja je dobil več manjših vlog v televizijskih serijah, med zvezde pa ga je izstrelila vloga Jamesa Evana starejšega v družinski seriji Good Times.

Kot nagrada za vsa ponižanja

Pozneje se je Amos večkrat pritožil, da je bilo povsem zgrešeno, da je scenarij za serijo, ki spremlja življenje temnopolte družine, pisala skupina belcev. »Vedel sem več kot naši pisci o tem, kako živi temnopolta družina in kako se obnaša temnopolti oče, a nisem imel pri tem nobene besede,« je dejal igralec, ki je leta 1977 upodobil tudi sužnja Kunto Kinta oziroma Tobyja, kot je bilo njegovo ameriško ime, v kultni seriji Korenine, vloga pa mu je prinesla celo nominacijo za nagrado emmy.

»Vedel sem, da gre za vlogo, ki mi bo spremenila življenje. To je bil skupek vseh napačnih predstav o meni, vseh stereotipov, ki sem jim bil priča in ki sem jih moral prenašati v življenju. Ta vloga je bila kot nagrada za vsa ponižanja, ki sem jih bil deležen,« je dejal pred tremi leti v intervjuju za revijo Time. Nekoliko mlajše generacije se Amosa spomnijo iz komedije Princ odkriva Ameriko, kjer je glavno vlogo odigral Eddie Murphy, ter njenega nadaljevanja iz leta 2021, nastopil je tudi v tretjem delu Dr. Dolittla, v drami The Last Rifleman in v izredno uspešni seriji Zahodno krilo.