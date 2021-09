Umrl igralec iz kultne serije: Vsak dan te bom pogrešala

Lik razvijal skupaj s serijo

Žalni zapisi

Umrl je britanski igralec, ki je bil najbolj znan po vlogi prodajalca rabljenih avtomobilov Terrancea Aubreyja Boycea - Boycieja v humoristični seriji Samo bedaki in konji. Star je bil 79 let. Kot še poroča britanski BBC, so iz igralčevega družinskega kroga sporočili, da je po dolgotrajni bitki z rakom mirno umrl v spanju.Challis je v seriji Samo bedaki in konji, ki je bila na sporedu med letoma 1981 in 2003, igral ob Siruin. Lik Boycieja, nekdanjega sošolca in tekmeca Del Boya, lika, ki ga je igral Jason, naj bi sprva nastopil zgolj v eni sceni, a se je nato razvijal skupaj s serijo. Na koncu je bil Boycie celo tako popularen med gledalci, da mu je BBC po koncu serije Samo bedaki in konji posvetil svoj šov, v katerem je bilo mogoče spremljati nadaljevanje njegovih prigod, ob boku s trpečo ženo Marlene, ki jo je igrala. Kot Boycie je igralec nastopil tudi v drugih šovih, se kot lik pojavljal na raznih srečanjih, še letos pa je posnel video, v katerem je osveščal o pomenu rabe mask v javnih prostorih za boj proti covidu 19.Hkrati je igral tudi v gledališču in se je sredi 90. let preteklega stoletja, na vrhuncu serije, izkazal med drugim vdramah Rihard III. ter Sen kresne noči. Nedavno je zaigral Montyja Stainesa v šovu Benidorm, navaja BBC.Igralčeva družina je po pisanju britanskega medija v izjavi za javnost zapisala, da bo Challis vselej ljubljen kot Boycie, za seboj pa pušča izjemno zapuščino, ki bo še naprej osrečevala ljudi in jih spravljala v smeh.Vrstijo se tudi sožalni zapisi. Jason je dejal, da je bil krasen igralec ter gentleman v pravem pomenu, Sue Holderness pa se mu je poklonila kot ljubljenemu prijatelju: »To je neverjetno. John Challis je bil moj partner na televiziji in odru ter drag prijatelj kar 36 let. Počivaj v miru, ljubi John. Vsak dan te bom pogrešala.«, ki je v seriji igral Jevona, pa je dejal, da je bil Challis »fantastičen igralec in osupljiva oseba, s katero je bilo čudovito delati«. »Del Boya ni brez Boycieja,« je dodal.BBC še navaja, da je Challis nedavno postal častni državljan Srbije, kjer je serija Samo bedaki in konji še vedno zelo priljubljena. Tja je celo potoval za dokumentarec Boycie In Belgrade, ki raziskuje, zakaj je tako.