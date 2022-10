Umrl domnevni sin Juana Carlosa

Pred časom smo pisali, da je španski natakar Albert Sola prepričan, da je nezakonski sin nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa. Celo tako zelo, da se je nekajkrat obrnil na sodišče, ki naj bi poskušalo 84-letnika prepričati v test očetovstva, a neuspešno. Ali je bil Sola, ki je letos dopolnil 66 let, resnično polbrat kralja Felipeja VI., nikoli ne bomo izvedeli, Albert Sola je pred dnevi namreč nenadoma in povsem nepričakovano umrl.

Juan Carlos je kljub tisočim ljubicam še vedno poročen s Sofio, prejšnji mesec sta skupaj prišla na pogreb Elizabete II. FOTO: MARCO BERTORELLO, Reuters

Kot so lokalnim medijem povedali očividci, naj bi se oče dveh otrok v enem od lokalov v domačem kraju La Bisbal d'Emporda dobil s prijateljem na pijači. Prišel je prvi, pri točilnem pultu naročil kozarec vina in se odpravil proti eni od miz, ko se je zgrudil in mrtev obležal. Zaposleni in obiskovalci lokala so mu priskočili na pomoč, prišli so tudi reševalci, a bilo je prepozno. Policisti so njegovo smrt sicer označili za nesumljivo, a je bila kljub temu odrejena obdukcija, ki bo razkrila dejanski vzrok. Ali je imel Sola kakšne zdravstvene težave, ki bi lahko prispevale k njegovi prerani smrti, ni znano.

Albert Sola, ki je bil na pogled izjemno podoben kontroverznemu kralju, se je rodil leta 1956 in zgodnje otroštvo preživel v sirotišnici, nato se je z družino, ki ga je posvojila, preselil v dvorec v Barcelono. Kot je nekoč dejal, je imel vedno občutek, da ga nekdo čuva. Ko je bil nekoliko starejši, je od neznanega dobrotnika prejel motorno kolo, ko je opravil vozniški izpit, še avto. Ali je bil neznani dobrotnik takratni kralj, ni nikoli izvedel. A glede na to, da je Juan Carlos po nekaterih navedbah v življenju v posteljo odpeljal več kot 5000 žensk, ne bi bilo prav nič nenavadno, če bi mu katera od njih rodila potomca, ki je moral ostati skrit. Ne le zato, ker je Juan Carlos od leta 1962 poročen, že prej je bila Španija zelo konservativna dežela in otroci, ki so se rodili neporočenim parom, so bili vse prej kot dobro sprejeti.