Turbo folk pevec, ki ga Slovenke obožujejo, razkril pravo ime, pred časom kupil vilo na elitni lokaciji (FOTO)

Srbski folk pevec Mile Kitić je svoje ime prilagodil potrebam glasbenega ustvarjanja, kot seveda mnogi drugi estradniki. V resnici je njegovo pravo ime Milojko. »Moji starši so želeli, da imam tradicionalno ime. Moje pravo ime je Milojko,« je pred časom povedal v eni izmed televizijskih oddaj.

Med številnimi znanimi ljudmi z različnimi imeni so denimo tudi pokojni Jasmin Stavros, Jacques Houdek, Dino Merlin, Tedi Spalato, Doris Dragović in številni drugi.

Mile Kitić je sicer družinski človek, poročen z Marto Savič in ima dve hčerki, Eleno in Sanjo. In ker z glasbo očitno dobro služi, je pred kratkim plačal zajetno vsoto za nepremičnino v Dominikanski republiki.