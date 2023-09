Srbski narodnjak, ki ga Slovenci obožujejo, osupnil mnoge: »Kakšen kralj« (VIDEO)

Priljubljeni srbski folk pevec Mile Kitić je na svojem zadnjem nastopu zelo presenetil.

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek, na katerem je Mile na odru sezul teniški copat in nato z njim po glavi udarjal ljudi v občinstvu.

So pa mnogi, ki so to videli, pevcu očitali, da je to potezo ukradel srbskemu reperju Dragomirju Despiću Desingerici, ki je znan po tem, da na svojih nastopih ljudi v občinstvu udarja s teniškimi copati, jim potiska noge v glavo in poliva s pijačo.

No vseeno pa je Kitić požel tudi veliko pohval: »Dragi bog«, »Kakšen kralj«, »A se je to res zgodilo?«, so nekateri izmed številnih odzivov na bizaren posnetek.