Trump se je spomnil na obletnico: »Praznujem 20 let z mojo prečudovito ženo«

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald J. Trump je med kopico izvršnih ukazov, ki jih je podpisal od vnovičnega prevzema predsedovanja ZDA, svoj avtogram dal tudi pod izvršni ukaz o objavi vseh dokumentov, ki zadevajo atentat na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, kakor tudi atentata na njegovega brata Roberta Kennedyja in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega. »Vse bo razkrito,« je zagotovil novinarjem in poročevalcem.

Tiskovna predstavnica predsednika Karoline Leavitt pa je sporočila, da so v ZDA od ponedeljka aretirali 538 migrantov, več sto so jih izgnali. »Največja množična operacija deportacije v zgodovini je v polnem teku. Obljube so bile dane. Obljube so izpolnjene,« je poudarila.

Župan Newarka Ras J. Baraka je v izjavi v četrtek opozoril, da so agenti ameriške imigracijske policije izvedli racijo v enem od javnih prostorov, pri čemer pa so aretirali tako tiste, ki niso imeli urejenih dokumentov, kot državljane ZDA, in to ne da bi pokazali nalog.

V tednu, ko je prevzel oblast, pa sta v sredo minili natanko dve desetletji, odkar sta se vzela Donald in Melania Trump: »Praznujem 20 let z mojo prečudovito ženo in našo neverjetno prvo damo Melanio. Ti si izjemna žena in čudovita mati. Vesela obletnica,« je zapisal na instagramu in objavil novejšo fotografijo. Na facebooku pa je zgolj objavil staro poročno fotografijo sedanjega prvega ameriškega para – podnjo je dobil pol milijona všečkov in nad sto tisoč komentarjev. Zlobni jeziki pa niso spregledali, da Melania ni všečkala moževe objave oziroma se odzvala nanjo.