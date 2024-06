Tragedija jo je pripeljala v naročje moža, 45 let kasneje je sledil šok

Ena največjih igralskih ikon Meryl Streep je ta mesec praznovala visok osebni jubilej: 75. rojstni dan.

Njene igralske sposobnosti so neprecenljive, med drugim slovi po tem, da zlahka spreminja glas, kar je dokazala v vlogi Margaret Teacher, je izjemna improvizatorka in igralka velikega kova.

Ni torej presenetljivo, da je osvojila tri oskarje.

Takšna je njena življenska pot

Mary Louise Streep se je 22. junija 1949 rodila v Summitu New Jersey, velika želja, da bi bila igralka, se ji je izpolnila že kot deklici.

Na šolski božični predstavi je prve aplavze požela, ko ji je bilo 12 let. Tedaj je odpela francosko različico pesmi Sveta noč.

Odraščala je v izjemno konservativno družini, vendar je starši pri njenih sanjah niso ovirali.

Končala je kolidž in magistrirala na prestižni ameriški univerzi Yale. Po koncu šolanja je dobivala vloge v predstavah v New Yorku, kjer je postajala vse bolj opažena.

Meryl Streep je sebi in drugim dokazala, da je lepota veliko več kot zunanji videz.

Zaradi značilnih obraznih potez je dvomila vase, a se ni odločila za estetske popravke, temveč za delo na sebi in za sprejemanje svoje zunanjosti.

»Mladim ženskam bi priporočala, naj ne zapravljajo preveč denarja za svoj videz in težo. Treba je izkoristiti vse, zaradi česar smo edinstveni, drugačni, to je naša prednost.

Vsi se trudijo, da bi bili videti enaki, a tisti, ki odstopajo od povprečja, so avtentični in lepi zato, ker so posebni,« je dejala v enem od intervjujev.

Na avdiciji za film King Kong je leta 1975 stala pred slavnim režiserjem Dinom de Laurentiisom, ki je v italijanščini rekel sinu:

»Ona je grda, zakaj si mi pripeljal to grdo dekle?« Mlada, a pogumna Meryl mu je v italijanščini odgovorila: »Razumela sem, kaj ste rekli. Žal mi je, da nisem dovolj lepa za vaš film.«

Meryl takrat ni bila samozavestna igralka, kakršna je postala kasneje, je pa vztrajala na svoji poti, dobila vlogo v filmu Julia in se od tam vzpenjala proti zvezdam.

Velika ljubezenska tragedija

Leta 1976 je spoznala 14 let starejšega Johna Cazaleja, tedaj sta skupaj nastopala v gledališki predstavi, zgodila se je romanca in postala sta več kot kolega.

Noro sta bila zaljubljena. Cazale jo je celo zaprosil, vse je bilo pravljično, dokler mu niso odkrili kostnega raka v četrtem stadiju. Umrl je dve leti potem, ko sta se spoznala.

Meryl ni več mogla živeti v stanovanju, ki sta ga delila in je iskala novega. Med iskanjem je preko brata spoznala kasnejšega moža Dona Gummerja.

Poročila sta se leta 1978 v hiši njenih staršev, v zakonu so se jima rodili štirje otroci: Henry, Mamie, Grace in Louisa

Par se je po 45 letih zakona razšel, na zadnje sta bila Meryl in Don v javnosti skupaj videna leta 2017 na podelitvi oskarjev.

Razloga za ločitev nista nikoli razkrila.

Bogata bera nagrad

Meryl je, kot rečeno, dobila tri oskarje: leta 1980 za stransko žensko vlogo v filmu Kramer proti Kramerju, leta 1983 za glavno žensko vlogo v filmu Sofijina odločitev in leta 2012 za glavno žensko vlogo v filmu Železna Lady.

Zanj nominirana je bila 21-krat in kot je povedala nekoč, še se sama ne spomni več vseh nominacij.

34-krat je bila nominirana za zlati globus, osvojila jih je 9, dobila je dva emmyja, eno zlato palmo, zlatega in srebrnega medveda ter dve nagradi bafta, piše kurir.rs.